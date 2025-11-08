Fiesta en 'La Granja VIP' termina con beso atrevido entre Kim Shantal y Fabiola Campomanes

Ciudad de México.- Una situación le dio vueltas a las redes sociales, pues para muchos resulta más que interesante el popular show de TV Azteca La granja VIP, y se trata del tremendo beso que se dieron Kim Shantal y Fabiola Campomanes, mismo que ocurrió durante una fiesta organizada por la producción, en la que no faltaron la música, el alcohol y, sobre todo, la diversión de los participantes.

El momento se encendió cuando decidieron jugar a la botella, esa dinámica en la que, si te toca participar, hay que cumplir un reto, y en esta ocasión a las famosas les tocó besarse. De hecho, mientras ocurría el acercamiento, los compañeros se quedaron completamente estupefactos y, una vez que se separaron, estallaron las carcajadas, por lo que el entretenimiento no terminó ahí.

Es necesario añadir que, en otras ocasiones, ya se habían dado besos entre Alfredo Adame y Teo. Sin embargo, lo sucedido entre Shantal y Fabiola comenzó cuando, en el turno de la actriz, el papel le indicó: "Ligarte a un granjero como si estuvieras en un bar". Lo que quizás nadie esperaba es que la ruleta apuntara directamente a la creadora de contenido, y aquí las burlas no se hicieron esperar.

Kim Shantal y Fabiola Campomanes

En lo que respecta a la influencer, se subió a la mesa, pero no tardó mucho para que Campomanes se acercara completamente segura. Luego le coqueteó: "Tu pierna está en medio de la mesa", a lo que recibió una respuesta muy insinuante: "Esa no es mi pierna… pero si quieres, siéntate en ella". Siguiendo el juego, la exactriz de Televisa le dijo: "¿Cómo que eres súper atrevida, no crees?", a lo que la YouTuber respondió: "Y eso que no me has visto en acción, nena". Evidentemente, esta frase levantó los ánimos de los presentes: "¿En serio? ¿No quieres la mitad de mi drink?", expuso Fabiola, y Kim remató con una frase más que directa: "Solo si me lo pasas desde tu boca".

Cabe destacar que también llamó la atención que, durante el resto de la noche, se le vio muy eufórica a Fabiola Campomanes, lo que hizo pensar que se había excedido con el alcohol. Basándose en los comentarios de plataformas como X (antes Twitter), esta actividad durante la fiesta entre todos los integrantes gustó a la audiencia, quienes esperan que en la próxima edición obtengan todavía más material del cual sacar carcajadas.

