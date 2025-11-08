¿Yolanda Andrade, delicada? Julio César Chávez revela detalles de su estado de salud tras reencuentro

Ciudad de México.- Después de que el reconocido exboxeador de origen sinaloense, Julio César Chávez, a través de sus redes sociales, compartió su tan esperado reencuentro con Yolanda Andrade, el expugilista acaba de dar detalles del estado de salud de la presentadora de Televisa, que deja muy en claro que actualmente estaría mejor que nunca tras su crisis y estar al borde de la muerte.

Después de tres años de estar al borde de la muerte ante crisis neurológica y meses retirada de su programa, Montse y Joe, en constantes estudios médicos para definir lo que tenía, la reconocida presentadora, en entrevista para Venga la Alegría, dejó en claro que por desgracia no va a aliviarse nunca, pues confesó que los doctores, tras varias series de estudios, determinaron que tiene dos enfermedades incurables: "Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios".

Ante esto, se pensó que no regresaría a la televisión, pero hace un par de meses que la actriz de Rosa Salvaje, regreso a la emisión de Univisión, en la que Yolanda entre lágrimas declaró su tristeza por los estragos de su enfermedad: "Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces. Cuando yo me oigo digo 'no soy yo', cuando veo videos de antes me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo".

Ahora, ante esta situación, la denominada 'Leyenda del Boxeo', a través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos al lado de Yolanda en la que escribió: "Aquí en familia con mi querida @yolandaamor y claro que vamos a vencer te queremos pirata". Con estas imágenes y el mensaje, para muchos fue tomado como la declaración en la que desmiente rumores de una recaída y que está recuperándose de manera favorable.

Fuente: Tribuna del Yaqui