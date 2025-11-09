Jeremy Renner, actor de 'Avengers', denunciado por acoso y conducta violenta contra directora de cine

Las Vegas, Estados Unidos.- Jeremy Lee Renner es un actor estadounidense que alcanzó fama mundial gracias a su personaje Ojo de Halcón en Los Vengadores. Sin embargo, esta noticia no está relacionada con su trayectoria en Hollywood, sino con una reciente denuncia de su ex, la directora china Yi Zhou, de 38 años, quien lo acusa de violencia. En TRIBUNA te contamos todos los detalles.

De acuerdo con información extraoficial, la mujer lo conoció en junio pasado a través de mensajes directos en redes sociales. La presunta víctima compartió que, cuando comenzaron a interactuar, él le envió fotos explícitas de índole sexual e incluso contenido ilegal. Entre los posibles delitos que se le atribuyen se encuentran acoso sexual, amenazas y episodios de ira, ya que durante una reunión se molestó tanto que tomó una botella de vino solo y gritó sin parar durante dos horas.

Zhou también confesó que Jeremy la amenazó con llamar al servicio de inmigración, por lo que tuvo que esconderse en una habitación para sentirse más segura mientras rezaba para que él no la encontrara. Además, aseguró haber sido menospreciada en varias ocasiones por el actor y músico. Ahora, la directora ha iniciado una campaña en Instagram con el hashtag #CancelenAJeremyRenner.

La originaria de China busca que otras colegas del espectáculo se unan contra el actor, quien no es nuevo en acusaciones de violencia de género. En 2019, la madre de su hija de seis años, Sonni Pacheco, mientras disputaban la custodia de la niña, lo demandó por un supuesto intento de homicidio. Según información de TMZ, ella relató que él consumía grandes cantidades de cocaína y, en una ocasión, se colocó un arma en la boca amenazando con quitarse la vida.

Postura de Jeremy Lee Renner

A través de un comunicado en People, su abogado, Marty Singer, negó de manera categórica las acusaciones, calificándolas como "falsas, indignantes y altamente difamatorias". Según la versión de Yi Zhou, ella se "vengó" porque él rechazó sus insinuaciones románticas y no promovió sus proyectos en redes sociales. Además, sostuvo que solo se encontraron en dos ocasiones y que la última fue en agosto; desde entonces, asegura que él no ha vuelto a contactarla, mientras que ella le envía numerosos mensajes.

