Dua Lipa y su taquería en CDMX generan polémica: Reclamos por boletos duplicados y precios

Ciudad de México.- Las expectativas del negocio Taquería La Dua, un local exclusivo perteneciente a la emblemática Dua Lipa, se encuentran en medio de la controversia. Como ya te habíamos informado, este lunes 1 de diciembre iniciaron las labores, pero al parecer no todo salió como se esperaba; las críticas por el servicio y otros inconvenientes no se hicieron esperar. A continuación, te contamos cada detalle.

De acuerdo con información de El Universal, algunas personas que previamente tenían reservación fueron víctimas de un tremendo disgusto al descubrir que el horario había sido modificado drásticamente: lo que estaba programado para las 12:00 horas pasó a las 20:00 horas. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí, ya que también se han quejado de la decoración, considerando que es demasiado simple y que casi no tiene elementos relacionados con la estrella.

No obstante, los mexicanos en redes sociales tampoco han sido piadosos. Las críticas van desde el descontento por las presentaciones de los tacos, que consideran poco atractivas, hasta las opiniones sobre los precios, que algunos consideran elevados. De acuerdo con información en línea, el menú especial de Dua Lipa tiene un costo de $249 por persona, e incluye tres tacos, así como una bebida a elección de las disponibles en el paquete.

Solo hay 800 boletos (créditos: Warner Music)

Tacos del menú especial:

Taco Radical Optimism, que incluye caramelo con queso.

Taco Houdini, con chicharrón de puerco.

Taco María, acompañado de arrachera.

Consomé denominado Illusion.

Bebidas disponibles:

Agua Training Season, a base de pepino.

Caguamita.

Mini margarita.

Otro inconveniente señalado por el medio antes citado es la supuesta duplicación de boletos. Alejandra Rubalcava, gerente de marketing internacional de Warner Music, indicó que alrededor de 200 pases presentaron esta situación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la cantante europea no se ha pronunciado sobre estas quejas, pero en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización.

uD83DuDEA8 Los fans ya se encuentran en “Taqueria La Dua” inspirado en Dua lipa @ Ciudad de México uD83DuDCF8 Xhanat Hernández pic.twitter.com/NQON2u4rrs — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) December 1, 2025

Cabe destacar que la joven de 30 años se presentará este 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira Radical Optimism Tour. Además, en lo que respecta al emprendimiento de Dua Lipa, solo hay 800 boletos disponibles para las mismas fechas de sus presentaciones en la ciudad, por lo que el cupo en ambas circunstancias es limitado.

Fuente: Tribuna del Yaqui