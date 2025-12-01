"Trata mal": Lis Vega ataca a Adal Ramones y asegura que 'Big Brother' era mejor que 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante de origen cubano, Lis Vega, recientemente mostró su evidente molestia con la producción de La Granja VIP y su manera de llevar la información al público, por lo que no tuvo raparos en no solo atacar a Adal Ramones, asegurando que la "trata muy mal" en las galas y cada que interactúan, sino que también aseguró que Big Brother era mejor que este proyecto.

Las tensiones en el reality de TV Azteca siguen creciendo más que nunca, pues mientras que en el interior hay una clara división de teams, en el exterior Kike Mayagoitia sigue exponiendo a la producción, con los favoritismos hacía ciertas celebridades, incluso en su más reciente conexión a los aún integrantes, les dio unas palabras que sacudieron a todos. Pero, no solo la aparición de Kike conmocionó, sino que Lis protagonizó el momento más viral de la noche.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, al ver un post del público en el que critican su actitud y la comparan con su rival ya eliminada de le emisión, Sandra Itzel, declaró que la estaban haciendo quedar mal y que no pensaba seguir soportando esto, que los estaban dando en la madre cuando ella tiene una buena carrera: "No me vengan a mí con tonterías. Yo tengo una carrera allá afuera, tengo una vida. ¿De qué me sirve a mí esto? Hay cosas que ni el dinero del mundo paga. Estoy súper decepcionada. Eso es lo que tengo: decepción. Yo pensé que iba a ser algo diferente, no ponernos en la madre".

Kike a Sergio:



"Yo sé que te sientes traicionado y asi me sentí yo, la diferencia es que yo no ando ante las cámaras diciendo que todos son basuras e hipócritas"



JAJAJA KIKE SOLTANDO MAS FACTOS.#LaGranjaVIPMX #lagranjavip pic.twitter.com/2qk3xUfzN5 — El Gallo Gamer (@ElGalloGamingMx) December 1, 2025

Coincidiendo con Lis, su colega, Fabiola Campomanes también estalló furiosa con esta situación, declarando que hace 20 años hubo un reality mejor que este, y aunque no mencionó como tal el reality de Televisa, fue evidente que habló de este, a lo que Lis dejó en claro que estaba de acuerdo, que fue mucho mejor la manera en que lo manejaron y en como llevaron las dinámicas, además de sus presentadores, siguiendo con su ataque a Adal.

Finalmente, aseguró que cada que habla con Ramones, este la trata mal y la sigue haciendo quedar mal ante todos, pidiendo expresiones y tomándolas de manera negativas cuando las hace, asegurando que era una falta de respeto lo que estaban haciendo a su persona: "Adal se me pone al pedo. Me está diciendo desde un principio que me exprese, y me expreso, y siento que se me trata súper mal. ¿Qué pasa? Yo no puedo permitir que se me siga faltando el respeto".

FURIOSA: LIS VEGA vs ADAL RAMONES y la producción de #LaGranjaVIP



TV AZTECA le paga un sueldo a Fabiola y a Lis Vega y ellas mencionan que el juego es horrible , y que hace 20 años estuvo mejor BIG BROTHER #fabiolaCampomanes #Lisvega #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/ur1q7a5s8f — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui