Aranza Salazar, novia de Abelito, rompe el silencio y habla de su "oscuro pasado" en los tugurios

Ciudad de México.- La joven community manager mexicana, Aranza Salazar, que es mayormente conocido por ser la novia del creador de contenido y cantante, Abelito, recientemente ha brindado una entrevista en la que ha decidido romper el silencio con respecto a las especulaciones de su supuesto "oscuro pasado" en los tugurios, antes de haber conocido y enamorado de la actual estrella de Televisa.

Como se sabe, el polémico periodista de origen argentino, Javier Ceriani, aseguró que Aranza habría estado en pasos turbios antes de conocer al famoso actor y creador de contenido, incluso aseguró que ellos se conocieron en aquel lugar y él la salvó porque cayó enamorado de inmediato: "Lo que habría pasado es que la novia había trabajado en Saltillo y él la rescató; trabajó en un tugurio, digamos, vendía caricias en un botanero de Saltillo y tenía una doble red social donde se promovía con servicios corporales, el que entienda, entienda".

Incluso, en el el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, aseguraron que dado a que los padres no la soportarían por esta situación, la joven sería una mujer muy celosa y querría pasar desapercibida, por lo que tras la salida del también cantante de La Casa de los Famosos México, decidió dejarlo: "Su novia lo dejó en la Ciudad de México. Abelito, que tanto quería salir para ver a su novia, le dio las gracias, no sé qué actividades tenga o qué esté haciendo, pero lo que nos cuentan y dicen de primera mano que se sintió abrumada, no podía estar en paz, dijo 'bye bye'".

Ahora, en una entrevista con Carlos Cuevas y otros medios de comunicación, al ser cuestionada sobre estas declaraciones de Ceriani, la joven aseguró que ella tiene un pasado normal y que lo dicho por el periodista mexicano son chismes sacados de contexto: "Mi pasado es un pasado como el de todos, siento que es muy normal. Nada más que cuando sale esto de la fama, la gente intenta sacar lo malo, sacar chismes de donde no lo hay".

Al ser más directo, Carlos le preguntó si era falsa su vida nocturna, ella sincera dijo que no es, pero que inventaron mucho: "No, no es mentira. Pero creo que lo exageraron". Finalmente dejó en claro que con esto de la fama ha tenido problemas, pero que no tiene miedo a nada, pues no tiene nada que esconder: "Para nada, al contrario. No tengo nada qué esconder. Soy una persona común y corriente. Para mí todo esto es nuevo".

Fuente: Tribuna del Yaqui