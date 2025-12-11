Ninel Conde responde a todos críticas tras anunciar nuevas cirugías estéticas: "Ay, cotorreen"

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida actriz y cantante de origen mexicano, Ninel Conde, acaba de brindar una entrevista para dar una muy contundente respuesta a las críticas que ha estado recibiendo por parte del público, tras haber anunciado nuevas cirugías estéticas para el próximo 2026, destacando que las hacía para verse más "bonita" y "chavita", y una de ellas por salud.

Como se sabe, a lo largo de los últimos meses, la intérprete de Bombón Asesino ha estado en el centro del escándalo, debido a que se ha realizado procedimientos para verse más delgada y en el rostro para quitarse arrugas. El más reciente de todos, la cirugía para cambiar el color de sus ojos, por el que se le dijo que era una "inventada" y que ya debía de parar esta situación, que estaba quedando totalmente irreconocible.

La famosa actriz de Lagunilla, Mi Barrio, hace un par de semanas al ser abordada por la prensa y cuestionada por la mencionada polémica, Conde respondió en su momento que no le interesa en lo más mínimo porque es feliz y se hace lo que desea, por lo que pide se preparen porque le faltan más: "Y las que me faltan, entonces le pido a toda esa gente que se relaje porque me falta, ya dentro de poco nos tocará hacer un cambio físico, me tocan ya un reemplazo de los implantes, entonces que se relajen, yo estoy muy contenta".

Ahora, después de que en una entrevista con El Escorpión Dorado señalara que todavía tiene en puerta nuevas operan y que incluso se quitaría una costilla, durante una entrevista con Sale El Sol, declaró que era broma, diciendo que la gente debería de "cotorrear más", que por el momento no tenía pensado hacerse algo así, pero que no se cierra a seguir haciendo sus detallitos para verse y sentirse mejor.

Pero, antes de cerrar el tema sobre sus operaciones, Conde declaró que la operación que sí tiene que realizarse es la del busto, pues debe de cambiarse los implantes de pechos, debido a que es recomendación por los médicos que cada cierto tiempo los cambien para prevenir enfermedades a raíz de esto, destacando que podría aprovechar para hacerse unos detallitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui