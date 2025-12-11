"Qué lo desaparezcan": Pati Chapoy arremete contra Alfredo Adame y pide su salida de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Pati Chapoy, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que no tuvo reparos al momento de arremeter en contra del polémico actor de melodramas y presentador, Alfredo Adame, asegurando que por ella "qué lo desaparezcan" de la televisión, por lo que una vez más pidió su salida de La Granja VIP.

Como se sabe, la presentadora de Ventaneado, desde que comenzó el polémico reality show, que se volvió en la mayor apuesta de obtener rating en TV Azteca, no ha hecho otra cosa que criticarlo severamente, y no solo hablando de sus participantes, sino que hasta ha dicho que el proyecto es para "nacos", que no le veía el sentido y que ni debería de haber salido al aire un formato de ese estilo, estremeciendo a sus fans.

Al ser parte de la televisora, se creyó que Chapoy junto a colegas como Pedro Sola y Linet Puente, que además es critica del proyecto, iban a hablar maravillas y tratarían de defender las diferentes posturas de sus habitantes, en especial después de criticar a Televisa por supuestamente "crucificar" a su talento, sin embargo, se ha ido también en contra de los participantes, hundiéndolos con sus declaraciones.

“Y venos aquí los dos en el mismo lugar, usted con estudios e igual de grosero que yo” Kim Shantal a Alfredo Adame #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #KimShantal #AlfredoAdame pic.twitter.com/6EjFBCE8gp — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) December 11, 2025

Uno de los principales contra los que se ha ido a lo largo del proyecto, ha sido del actor de La Pícara Sonadora, en especial en esta ocasión, en la que afirmó que no tenía manera de interferir en La Granja VIP, y que si fuera por ella, en ese mismo momento desaparecerían a Adame de la televisión para siempre, pues considera que gente como él no debe de tener el foco que tiene una celebridad en ese proyecto.

Esto después de que Rosario Murrieta le leyera a Chapoy un mensaje en el que uno de los espectadores del reality show, les pidiera que ya le dijeran a la presentadora que abriera el camino para que finalmente Alfredo pudiera ganar al menos uno de los juegos de la semana para tener mayores comodidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui