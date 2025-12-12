TV Azteca despediría a Adal Ramones de 'La Granja VIP'; ya no será conductor en su nueva temporada

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en TV Azteca los altos mandos han tomado la decisión de hacerle caso al público y habrían despedido a Adal Ramones de sus labores como el presentador de La Granja VIP, pues se ha filtrado información en la que se dice que que no será conductor de su nueva temporada. Según la fuente, el reality show ya tiene aseguradas dos temporadas más, o sea a segunda y tercera.

Fue a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, de La Portada IA, en el que se dijo que "TV Azteca ya firmó contrato por dos temporadas más de La Granja Vip". Pero, que contrario a esta primera edición, el presentador y comediante mexicano "ya no será conductor del Reality".

Como se sabe, desde el pasado miércoles 15 de octubre del año en curso, se comenzó a pedir la salida de Adal del reality, debido a que después de la primera Asamblea, que es donde los concursantes se reunión en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, se dijo que la manera en la que el expresentador de Otro Rollo, se había desenvuelto y había dado las instrucciones, lo que consideraron que fue muy confusa y que no entendieron la dinámica, por lo cual exigieron que lo despidieran.

Azteca Ya firmo por dos temporadas mas La Granja Vip.

Adal Ramones ya no sera conductor del Reality. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 11, 2025

Incluso se llegó a pensar que sí se escucharía al público, debido a que la presentadora y critica de La Granja VIP, Flor Rubio, a través de su programa Dulce y Picosito, declaró que escuchó de la propia voz de Adal que fue llamado por la producción del reality show, destacando que de seguro se trataba para hablar de todos los errores que denunciaban en redes sociales: "La premura del tiempo creó una confusión. Obviamente él estaba dando la cara y en cuanto terminó el programa él entró a una junta con la producción", se dijo en su momento.

Pero, pese a este aparente llamado de improviso tras todas las criticas en redes sociales, el expresentador de Don't, No Lo Hagas, siguió al frente de la conducción de la emisión, sin embargo, no hubo un cambio en la opinión del público, e incluso hace un par de días se volvió a pedir que lo despidieran por la manera en que calló a Kim Shantal cuando quiso quejarse y como regañó a Eleazar Gómez y tampoco le dejo dar replica.

Fuente: Tribuna del Yaqui