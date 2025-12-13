¿Reconciliación? Hijas de Emiliano Aguilar asisten a concierto de su tía Ángela; él responde (VIDEO)

Ciudad de México.- En los últimos meses, los miembros de la dinastía Aguilar han dado de qué hablar, y no precisamente de manera positiva. Ahora fue el turno nuevamente de Ángela Aguilar, pues, según la reportera y periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, las hijas del rapero mexicano Emiliano Aguilar fueron captadas mientras salían del más reciente concierto que ofreció la esposa de Christian Nodal en San Diego, Estados Unidos.

"Vine al concierto de Ángela Aguilar en San Diego y me arrepiento de algo que no hice: grabar el momento en que las hijas de Emiliano vinieron; estaban saliendo de ver a su tía Ángela Aguilar después del concierto", declaró la comunicadora en un video que compartió en redes sociales, donde también explicó que no estaban solas, ya que las acompañaba Adrián Arce, exesposo de Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar, y a quien Emiliano considera una figura paterna.

Por supuesto, esta situación generó una ola de reacciones en diversas plataformas web, pues en varias ocasiones se ha mencionado que la relación entre los hermanos no es cercana. Incluso, en una entrevista que Pepe Aguilar ofreció a Ventaneando, le dijo a Pati Chapoy que ni siquiera conocía a su nieta menor, por lo que toda esta nueva información resultó difícil de procesar para los internautas.

Asegura que él no autorizó

El rompimiento

Según la versión del tijuanense, la relación entre estos dos hermanos se tensó cuando supuestamente Ángela le confesó a Pepe que lo apoyaba económicamente desde hace tiempo. Una vez que Emiliano se enteró, utilizó su cuenta de Instagram para negar las declaraciones de la joven de 22 años. Con evidente dolor, manifestó sentirse traicionado, pues la había reconfortado durante la polémica que surgió con Gussy Lau.

Respuesta de Emiliano Aguilar al encuentro de sus hijas con su tía

"Ahorita anda saliendo por todos lados que mi hija, no sé si mis dos hijas, pero que mi hija estaba en el concierto de Ángela. Nomás quiero decirles a todos, nomás porque me están mandando mensajes de que todo es falso y no sé qué. No, yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela", explicó el músico, para después añadir que quizás fue decisión de la madre de las niñas.

