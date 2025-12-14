Taylor Swift no solo hizo historia musical: Así repartió millones de dólares en bonos en 'The Eras Tour'

Los Ángeles, Estados Unidos. – Taylor Swift, a pesar del paso de los años, continúa muy bien posicionada dentro de la industria musical, algo que quedó demostrado con su gira The Eras Tour, con la que consiguió recaudar miles de millones de dólares. Recientemente, la exestrella Disney volvió a sorprender, luego de que se revelara en su documental que implementó el llamado "Día de Bonificación", el cual consistió en otorgar una considerable suma de dinero a su equipo de trabajo.

De hecho, la cantidad que repartió fue de aproximadamente 197 millones de dólares; sin embargo, eso no fue todo, ya que también entregó notas de agradecimiento escritas de su propio puño y letra. "Les escribí una nota a mano a todos los miembros del equipo. Me llevó un par de semanas, pero fue divertido", comentó la prometida de Travis Kelce, destacado jugador de fútbol americano que milita en los Kansas City Chiefs.

De acuerdo con información de The New York Times, la superestrella recaudó, desde el inicio de sus conciertos en marzo de 2023 y hasta el 8 de diciembre de 2024, más de 2 mil millones de dólares, cifra que ascendería a alrededor de 2,077,618,725 dólares, tras vender más de 10 millones de entradas. Cabe destacar que la celebridad estadounidense cuenta con una sólida base de seguidores en Latinoamérica.

La amiga de Selena Gómez dio a conocer en su momento a sus admiradores que finalmente logró resolver el conflicto relacionado con sus seis álbumes, los cuales habían sido vendidos por su sello original, Big Machine Records, a Scooter Braun, para posteriormente quedar en manos de Shamrock Capital. Precisamente por esta situación fue que, durante algún tiempo, Swift lanzó nuevo material bajo el sello Taylor’s Version.

aqui imaginando todo lo que me hubiera comprado con el bono si fuera trabajador de taylor



pic.twitter.com/wwFqVI87C3 — beck (@cardgani) December 13, 2025

"Lo único que siempre quise fue tener la oportunidad de trabajar lo suficiente para algún día comprar mis masters directamente, sin ningún tipo de condición, sin socios y con autonomía total", escribió la cantautora a través de su cuenta de Instagram. En un ámbito más personal, como ya se sabe, la intérprete de Love Story se encuentra en medio de los preparativos para su boda con Travis Kelce, la cual está prevista para el verano de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui