¿Gala Montes termina con su manager, Icho? Mhoni Vidente predice romance de la actriz con Rosalía

Ciudad de México.- La famosa vidente y pitonista nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, una vez más está dando de que hablar, debido a que volvió a causar gran revuelo al predecir romance entre la actriz de melodramas, Gala Montes, y la cantante española, Rosalía, para el próximo año del 2026, ¿acaso la actriz termina con Icho Van, que también es su manager?

Como se sabe, actualmente Gala mantiene una relación con Icho, uno de los integrantes de Jenny And The Mexicats, que además de ser su pareja es su manager, hecho que ha causado indignación entre sus millones de seguidores que le han pedido a la artista mexicana que lo deje, acusándolo de solo estar a su lado por interés y que sería él quién le está robando dinero y lo aleja de sus amistades y familiares.

Ahora, según la famosa pitonista de origen cubano, el que la actriz de La Mexicana y El Güero se aleje de Icho podría suceder el próximo 2026, pues al hablar sobre la intérprete de Motomami, de su cumpleaños y renovación musical, agregó que ella en las cartas puede ver que se avecina un romance entre la española y la mexicana, asegurando que a Gala le encanta la catalana desde hace años y por eso es que "van a tener algo".

¿Cómo es la relación de Gala Montes y Rosalía?

Aunque Mhoni afirma que hay amor y admiración de la actriz a la cantante, en el año del 2023, la intérprete de Takara arremetió en contra de la creadora de Beso, después de que confirmara que daría un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, que fue concretado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enviándole un mensaje en el que dice que no la amaba porque le costaba mucho a México: "Entre 400 mil y 700 mil dólares le están pagando a Rosalía pa venir a cantar. ¿Cómo cuántas quimios podrían pagar con eso? Ah pero mejor recomendémosle a la gente que coma frutas y verduras que con eso curamos el cáncer".

Incluso cuando hubo quienes le recordaron que en el pasado expresó su amor y admiración por la ex de Raw Alejandro, Gala declaró que ya no, porque estaba demostrando que no tenía principios y por dinero podría hacer cualquier cosa, como cantarle a Nicolás Maduro pese a su dictadura en Venezuela: "Rosalía es una artista sin principios ni valores. ¿Qué sigue? ¿Que vaya a cantarle las mañanitas a Nicolás Maduro y se excuse con que a 'ella le pagan'?".

Entre 400,000 y 700,000 dólares le están pagando a @rosalia Pa venir a cantar. ¿Como cuantas quimios podrían pagar con eso? uD83EuDD79uD83EuDD79 @Claudiashein uD83EuDD7A@FUCAMM uD83EuDDD0 ah pero mejor recomendémosle a la gente que coma frutas y verduras que con eso curaremos el Cáncer uD83DuDC4DuD83DuDC4D — Galamontes (@GalaMontes2) April 12, 2023

