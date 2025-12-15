Muere Rachael Carpani, actriz de 'NCIS: Los Ángeles', tras intensa batalla contra enfermedad crónica

Los Ángeles, Estados Unidos. – Este lunes 15 de diciembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de la actriz australiana Rachael Carpani, quien alcanzó gran reconocimiento tras participar en las exitosas series estadounidenses NCIS: Los Ángeles y McLeod’s Daughters. Lamentablemente, hace unas horas sus familiares publicaron un comunicado en el que explicaron un poco sobre lo sucedido.

Rachael tenía 45 años y enfrentaba una dura batalla contra una enfermedad crónica. En el escrito, su hermana Georgia aclaró que su pariente falleció el 7 de diciembre de 2025, aunque el anuncio se hizo público hasta este día. Además, destacó que la actriz, a pesar de que su muerte fue inesperada, partió en paz. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen más detalles sobre el caso.

Cabe destacar que el funeral de la celebridad se programó para el 19 de diciembre de 2025. La ceremonia será privada, solo para familiares y amigos cercanos, lo que refleja el deseo de sus seres queridos de que se respete su duelo. En redes sociales, sus seguidores han recordado el legado de Carpani, quien solía mantener un vínculo cercano con sus admiradores a través de sus plataformas.

¿Qué problemas de salud tenía?

En el pasado, Rachael mencionó que padecía endometriosis y adenomiosis. Al ser enfermedades tan desgastantes, quienes las sufren suelen verse obligados a modificar drásticamente su estilo de vida. Según medios estadounidenses, a mediados de 2021 informó a sus seguidores que fue hospitalizada de emergencia por un fuerte dolor abdominal, el cual se agravó hasta requerir cirugía.

En marzo de 2024, volvió a pronunciarse para contar que se encontraba en proceso de recuperación: "Así que, en lugar de insistir en por qué estuve ausente por un buen tiempo… Prefiero regresar compartiendo un poco de lo que he estado haciendo. Sí, tuve una cirugía de emergencia, pero eso no es lo importante; lo que importa y siempre debe importar es cómo nos levantamos y seguimos adelante", explicó en esa ocasión.

Fuente: Tribuna del Yaqui