Acusan a Luis 'El Potro' Caballero de serle infiel a Fernanda de la Mora y abandonarla con su hijo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la estrella de realitys, Luis 'El Potro' Caballero, está en el centro del escándalo, debido a que se le ha acusado de serle infiel a su pareja y madre de su único hijo, la influencer Fernanda de la Mora, además de asegurarse que supuestamente la abandonaría con su bebé, y no se haría responsable de la manutención del menor de casi dos años.

Como se sabe, a finales del año del 2022, Fernanda y 'El Potro' se encontraron en el reality de Los 50, de Telemundo, donde nació la chispa del amor y siempre dejaron en claro que estaban de nuevo para formar una familia juntos. En noviembre del 2023, ambos anunciaron su embarazo y tras varios meses de espera, en el 2024 nació su pequeño hijo, que está cerca de cumplir los dos años de edad.

Pero, lo que parecía ser una relación sólida y unida, aparentemente llegó a su final. El pasado 14 de diciembre, en la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de Jazmín, aseguró que sabía de buena fuente que el exparticipante de Acapulco Shore ya estaba separado de Fernanda y que no le ayudaba con nada de su hijo en común: "¿Ustedes sabían que Potro esta separado de su 'esposa' Fernanda y que ella le tira indirectas de que ese tipo no le ayuda con el niño?"

Aunque en ese momento no se dijo nada, poco después se compartió en el mismo post, que Fernanda fue la que confirmó en su cuenta de TikTok que ella y el exparticipante de Inseparables ya no estaban juntos, y que sí ha estado dando a entender en varios posteos que el cantante no se hace cargo de la pensión del menor: "Fer de la Mora ya confirmó que esta separado del patán de Potro y dejó entrever recientemente con indirectas que no le pasa pensión a su hijo".

Fer de la Mora ya confirmó que esta separado del patán de Potro y dejó entrever recientemente con indirectas que no le pasa pensión a su hijouD83EuDEE2uD83EuDEE2uD83EuDEE2 pic.twitter.com/LVbADdmbtE — Ale Pindter uD83DuDC29uD83EuDE75 (@alepindter22_) December 16, 2025

Ahora, tras estas declaraciones, a través de la cuenta de Serios y Sinceros, afirmaron que el exparticipante de Las Estrellas Bailan En Hoy, ya no forma parte de la vida de Fernanda y su hijo a causa de que le habría sido infiel con una de las actrices de la obra de teatro en la que se encuentra, El Fantasma de la Opera, y que a raíz de ello, destapó más infidelidades y por ello es que no lo perdona y decidió terminar el romance: "Al parecer el tipo fue infiel con una chica de la obra donde participa. Además, que se enteró que no es la primera vez que le es infiel".

Hasta el momento, el exparticipante de La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado ante estas acusaciones por parte de varios medios de chismes, pero se espera que pronto, ya sea Fernanda o el propio 'Potro' quienes salgan a aclarar esta situación tan polémico que está generando severas críticas en contra del cantante mexicano.

Los que más alardean respetar a sus esposas, son los peores. — uD83DuDEBASerios y SincerosuD83DuDEB9 (@seriosysinceros) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui