Cruz Martínez se suma al dolor de A.B. Quintanilla tras muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena

Ciudad de México.- A pesar del prolongado distanciamiento entre el reconocido cantante y productor musical Cruz Martínez y su excompañero de agrupación A.B. Quintanilla III, el ex de Alicia Villareal decidió dejar a un lado las diferencias para expresar sus condolencias por el reciente fallecimiento del padre de Quintanilla, Abraham Quintanilla, quien también fue el artífice del éxito de la Reina del Tex-Mex, la mundialmente famosa Selena Quintanilla.

Cabe recordar que ambos talentosos artistas tomaron caminos separados desde la década de los 2000, cuando disputaron el nombre y los derechos de la agrupación Kumbia Kings, disputa que finalmente fue resuelta a favor del padre de los dos hijos de Villareal. Sin embargo, en una reciente reunión con medios de comunicación como Sale el Sol, Cruz sorprendió al dedicar unas palabras al dolor de su excompañero y a la familia:

"Sí escuché, es algo muy triste y obviamente mandé mis condolencias a AB y a toda la familia. Fue un gran padre y todo el esfuerzo que hizo para mantener el legado de su hija, mi admiración…", expresó el cantante de 53 años. Ante la pregunta de los reporteros sobre si le envió un mensaje privado a quien en algún momento fue su mejor amigo, Martínez aclaró que "una cosa son los negocios y otro tema completamente diferente es el ámbito personal".

Falleció el sábado

Para el artista, Abraham fue un gran padre y su partida lo afectó profundamente. Como informamos en TRIBUNA, su fallecimiento ocurrió el pasado sábado 13 de diciembre, y la lamentable noticia fue confirmada por el propio A.B. Quintanilla III. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la causa de su muerte, ya que la familia ha decidido mantener esa información en privado.

Cruz Martínez recordó momentos con Abraham Quintanilla

El también productor relató que conoció a Abraham cuando tenía apenas 17 años y residía en Corpus Christi, Texas, ciudad donde nació y se crió la intérprete de Amor Prohibido: "Muchos recuerdos bonitos cuando viajamos en el tour bus; él se sentaba al frente, le gustaba manejar los buses, siempre hubo muchas experiencias. Yo lo conozco desde muy chico, desde los 17 años en Corpus, entonces es muy triste y uno solo puede mandar las condolencias y el ánimo", compartió Martínez.

