Yulianna Peniche revela porqué rompió con 'Parejita' López y lo acusa de deberle dinero; no paga pensión

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Yulianna Peniche, en una reciente entrevista para TV Azteca, no se ha quedado callada y además de revelar el fuerte motivo por el que rompió con 'Parejita' López, también aprovechó para acusarlo de deberle dinero, además de las ya conocidas de no pagar pensión alimenticia para ninguno de sus dos hijos con otras exparejas.

Como se sabe, en el año del 2021, después de su participación en Inseparables, Yulianna terminó con el exfutbolista, y aunque en su momento se guardó los motivos, hace poco confirmó que fue porque jamás le vio intenciones de un avance, como vivir juntos o casarse, por lo que decidió terminar: "De dos años para acá ya no vi un avance, ni un compromiso. Él estaba muy cómodo viviendo en casa de sus padres y yo vivía en casa de mi madre, no vi intención de él de seguir adelante".

Ahora, en entrevista para Venga la Alegría, la reconocida actriz de melodramas, al ser cuestionada sobre 'Parejita' a cuatro años de su separación, dejó en claro que a ella le da igual si le va bien o mal, que solo pide que le pague lo que le debe y que él mismo forje su camino para bien o para mal: "Mejor que me regresen el dinero que me volaron, que le vaya como le tenga que ir en la vida, yo no le deseo el mal, a mí ya no me importa".

Yuliana Peniche revela que su expareja Parejita López aún le debe dinero.



— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 16, 2025

De la misma manera, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, reveló que ella no debe desearle bien o mal, que el karma se encarga de todo, y ahora, solo puede señalar que confió en su palabra de que le regresaría lo prestado y a más de cuatro años de esto, no ha pasado, y al final solo espera que de él nazca, pero no gastará energía en él, pues está enfocada en su nuevo romance: "La gente que obra mal, dicen que mal les va. Luego la gente pide dinero prestado y uno confía, piensas que te lo va a regresar y no te lo regresan, pero bueno, así pasa".

Cabe mencionar que Yulianna no es la única que ha acusado a José Luis López, mejor conocido como Parejita, en el 2024 fue exhibido como deudor alimentario y que, desde hace años, no habría cumplido con el pago de pensión para ninguno de sus dos hijos, incluso se mencionó que su exesposa, Laura García, decidió reactivar el juicio que mantenía en su contra, para que el proceso continúe y se de una resolución.

¡ES UN DEUDOR ALIMENTARIO!



El exfutbolista José Luis "Parejita" López se unió a la lista del club de los padres desobligados, pues se dice que es un lindo novio pero un pésimo padre.
— @TVNotasmx (@TVNotasmx) January 18, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui