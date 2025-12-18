'Jumbo', la película más taquillera de Indonesia, llega a México para conquistar corazones

Ciudad de México.- El 2026 traerá una sorpresa para todos los amantes del séptimo arte en el país, ya que 'Jumbo', la película indonesia más taquillera de todos los tiempos, se estrenará en la sala de los cines. El filme animado de fantasía y aventura dirigido por el debutante Ryan Adriandhy llegará a la pantalla grande el 1 de enero. Con una historia que atrapará al espectador y que retrata la amistad, valentía y segundas oportunidades, la película se presenta como una experiencia ideal para comenzar el año con esperanza y nuevos propósitos.

Sinopsis

La historia es sobre el personaje principal, Don, un niño de 10 años de edad que lucha por encontrar su lugar en el mundo. El menor carga con la tristeza de haber perdido a sus padres y con la sensación de ser subestimado por su aspecto físico, pero guarda su tesoro más preciado, el libro de cuentos ilustrado que heredó de ellos, el cual tiene un universo mágico que lo acompaña y que alimenta su creatividad y sus sueños.

Don con su libro

Pero la trama principal comienza cuando, en el intento de demostrar su talento, el protagonista se inscribe en un concurso local para montar una obra inspirada en ese libro. Pero cuando un bully se lo roba, Don pierde toda esperanza. Con el apoyo constante de su abuela y sus inseparables amigos Nurman y Mae, intenta recuperar su objeto más deseado. Es entonces cuando aparece Meri, una misteriosa hada proveniente de un mundo mágico, que busca reencontrarse con sus propios padres.

Rompió fronteras

La cinta rompió récords al convertirse en la película indonesia más taquillera de toda la historia, superando a 'KKN di Desa Penari', y también hizo historia al convertirse en el primer filme animado nominado al Citra Award a Mejor Película, obteniendo también seis nominaciones, un gran logro que marcó un antes y un después en la animación del sudeste asiático.

"La infancia es una aventura que solo se vive una vez. 'Jumbo' nació de la nostalgia por esos recuerdos que se desvanecen rápido. La animación me permite traerlos de vuelta y compartirlos. Espero que el público, al verla, recuerde lo especiales que son aquellos momentos y las personas que los hicieron significativos", declaró el director Ryan Adriandhy.

Fuente: Tribuna del Yaqui