Linet Puente desmiente a Sergio Mayer y aclara porqué no estuvo en panel de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de espectáculos mexicana, Linet Puente, recientemente empleó sus redes sociales para desmentir a Sergio Mayer, con respecto al hecho de que tendrá prohibido hablar de Sergio Mayer Mori, y por eso es que se ausentó de La Granja VIP, durante la eliminación del joven el domingo 14 de diciembre. Tras esto, aclaró el porqué no estuvo, ni tampoco Ferka.

Como se sabe, María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, y Puente, se pusieron del lado de la exmodelo de origen venezolano, Natália Subtil, la expareja del joven Mayer Mori, arremetiendo en contra del actor y también cantante, después de que esta lo acusara de no cumplir con la pensión alimenticia de su hija, y él hablara de su relación amorosa, cuando ella tenía 29 años y él aún era menor de edad, con 17 años.

Dado a los comentarios de las presentadoras de TV Azteca, Sergio decidió salir en defensa del hijo que tuvo al lado de Bárbara Mori, destacando que estaban minimizando el tema del estupro y estaban revictimizando a Mayer Mori, así como afectando a su nieta que es menor de edad, por lo que consiguió medidas de protección en su contra, logrando que se les prohibiera hablar sobre este tema en específico del joven.

La situación retomó fuerza cuando el pasado domingo 14 de diciembre, ni Linet ni Ferka estuvieron en la eliminación de Sergio Mayer Mori, y el actor de La Fea Más Bella aseguró que fue por el hecho de que las autoridades así lo determinaron y tienen prohibido hablar de su hijo o acercarse a él. Sin embargo, Ferka de inmediato dejó en claro que su ausencia tuvo que ver con problemas de salud.

Poco después, la presentadora de Ventaneando dejó en claro que no hay ninguna orden en su contra, que nadie ha mandado a callar a nadie sobre ningún tema, señalando que su ausencia fue por cuestiones de un caso severo de asma, pidiendo al público y a periodistas que investiguen mejor antes de creer los rumores que circulan por las redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui