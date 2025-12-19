Tras su separación de Otto Padrón, Angélica Vale deslumbra con transformación radical y elegante

Ciudad de México.- La comediante mexicana Angélica Vale confirmó hace tiempo su divorcio de Otto Padrón, con quien estuvo casada 14 años, separación que ha estado envuelta en diversas polémicas. Para empezar, muchos internautas criticaron la reacción de la conductora, ya que se mostró afectada al grado de derramar un par de lágrimas, algo que no todos recibieron bien debido a un comentario específico que supuestamente realizó cuando Cazzu terminó su relación con Nodal: "Si te dejó es porque algo tenías que aprender".

Antes que nada, es necesario aclarar que Angélica desmintió esa versión y, por el contrario, comentó que la frase provenía de la cinta Diario, Mujer y Café: "Por algo me pasó esto, porque por algo pasan las cosas, ya sea un divorcio, un matrimonio, un cumpleaños. Lo que sea, pasa por algo. Dejen de decir estupideces, por favor, y déjenme con mis rollos, que tengo bastantitos", destacó la hija de Angélica María.

Impactante cambio de apariencia

La mujer de 50 años recibió numerosos halagos tras aparecer en la portada de ¡Hola! México, donde se muestra con una imagen más madura, comenzando por su cabello rizado a la altura de los hombros, en un tono castaño cálido. En cuanto a la vestimenta, optó por un look elegante y sobrio que incluyó un saco claro y una prenda en tono rojo, acompañado del título: "Todo final es un inicio luminoso".

Aseguran que tenían tiempo mal

Es importante agregar que, según una fuente consultada hace tiempo por TV Notas, el empresario cubano no solo se mostraba indiferente con la madre de Angélica, sino que también descuidaba sus obligaciones como padre. Al parecer, Otto llegó a engañarla y ella intentó rescatar un vínculo amoroso que ya estaba más que roto; su estrategia fue bajar de peso y modificar su apariencia física, sin embargo, la ruptura fue inevitable.

La publicación de la revista citada recibió numerosos mensajes positivos dirigidos a la exestrella de Televisa, quienes destacan que tiene mucha vida por delante y le auguran más éxitos: "¡Pues se separó, pero sigue siendo igual de famosa! ¡Ojalá todas las mujeres que enfrentan una separación tuvieran eso! ¡Una vida que sigue llena de éxitos!", escribió un usuario desde su perfil de Instagram @zu2688.

Fuente: Tribuna del Yaqui