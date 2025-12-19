Yuri se defiende de críticas por chiste sobre salida del clóset de Ricky Martin: "Ya estoy acostumbrada"

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Yuri, de nueva cuenta está dando de que hablar, ante la manera en la que salió para defenderse de las críticas que ha recibido en redes sociales, después de hacer un chiste sobre la salida del clóset del querido cantante puertorriqueño, Ricky Martin, y ser tachada de ser una mujer homofóbica, declarando que ya está "acostumbrada" a estos ataques.

Como se sabe, la intérprete de El Apagón se vio envuelta en críticas después de que una vez más hiciera una broma sobre el cantante de temas como Living La Vida Loca, en uno de sus conciertos en Monterrey, por lo que ha salido a defenderse, afirmando que tiene años este chiste: "Eso de mi Ricky Martin lo vengo haciendo hace 4 años. Hace 4 años vengo haciendo ese chiste de que los buenotes se nos van al monte. Y yo me quejo y digo: 'Señor', yo me quejo. 'Señor, ¿cómo que Ricky Martin se nos fue para el monte?'".

En entrevista para Venga la Alegría, Yuri declaró que además de que es algo que ha dicho por muchos años y que se sabe el contexto, en redes sociales lo han acortado para que parezca que es homofóbica, destacando que ya se acostumbró a todo este rollo y solo lo ignora: "Más que lo editan, no ponen todo lo que yo digo en los shows. Agarran ese pedacito y como estamos en la ola, tírenle a la vieja, pero pues a mí ya no me tira nadie, ya estoy acostumbrada a eso".

De la misma manera, destacó que ella tiene muchos años con una sólida amistad con el puertorriqueño, recordando que además tuvo un show con él y solo puede decir que ella siempre ha dicho que aunque hayan salido cada vez más del clóset, no se les quita lo guapo y el que los amen: "Porque obviamente Ricky Martin está en uno de mis shows. En un video de todo mi corazón, guapísimo, nos damos unos besos divinos, cuando era soltera. Pero y al final de todo eso digo: 'Pero, ¿verdad que los vamos a amar así todas?', 'Sí, los amamos'. Los vamos a amar siempre, sean del monte o de donde sea".

Finalmente, ante la cámara de TV Azteca, la reconocida actriz declaró que ella adora con el alma a Ricky y que ella siempre ha dicho que pese a que sea del "monte", haciendo referencia a su orientación, jamás lo ha hecho meses y que no le ve ningún problema, así como no cree que sea un problema su broma: "Y mi amor, lo adoro, está buenísimo y si se están yendo al monte muchos, ¿algún problema?".

Yuri aclara el contexto del polémico chiste que hizo sobre la orientación de Ricky Martin.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/ZN7s65nZSC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui