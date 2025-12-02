Omar Chaparro revela FOTO desde el hospital tras doloroso accidente en grabación

Ciudad de México.- El actor y comediante mexicano Omar Chaparro tiene bastante preocupados a sus seguidores, pues recientemente anunció que tuvo que ser internado de emergencia. La razón es que sufrió un fuerte accidente en plena grabación de su nueva película. En las imágenes aparece recostado en una cama de hospital, lo que encendió las alertas y dio pie a varias hipótesis.

Lo que ocurrió es que, mientras realizaba sus escenas, de pronto sintió un dolor intenso en una de las rodillas. Un par de horas después publicó algunas fotografías en su cuenta de Instagram y agregó el siguiente texto, aprovechando para promocionar su cinta: "Estrenando rodilla, gajes del oficio, pero valió la pena la escena. No se pierdan #Venganza en cines el 26 de febrero", escribió el también cantante.

De hecho, el primer comentario fue de su gran amiga la conductora de televisión Cecilia Galliano, quien le preguntó directamente qué tenía. Él respondió con su característico humor: "Me troné la rodilla jugando a ser Rambo". No fue la única en reaccionar, pues numerosas figuras del espectáculo le desearon pronta recuperación, entre ellos Eugenio Derbez, Marco Antonio Solís y Tatiana.

Historia de Instagram

¿Qué tiene exactamente?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se conoce el diagnóstico preciso, ya que no ha hablado a detalle del tema. Sin embargo, basándose en sus breves declaraciones, lo más probable es que se trate de una rotura de ligamento. En TRIBUNA nos mantendremos atentos a que él mismo aclare la situación. Por ahora, el artista permanece en reposo en un nosocomio, donde es atendido por especialistas.

¿Quién es Omar Chaparro?

Omar Rafael Chaparro Alvídrez cuenta con una amplia trayectoria en la televisión mexicana. Entre sus proyectos más destacados se encuentran su participación en el reality show Big Brother VIP, su colaboración en XHDRBZ y el programa ya concluido La Hora Pico. En cuanto a los formatos de variedades, el que lo consolidó en Televisa fue Sabadazo, que permaneció seis años al aire y donde compartió cámara con Cecilia Galliano y la periodista de espectáculos Laura G.

Fuente: Tribuna del Yaqui