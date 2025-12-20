Luis 'El Potro' Caballero habla de la separación de Fer de la Mora; ¿sí hubo celos tóxicos?

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Luis 'El Potro' Caballero, después de que lanzaron un comunicado en el que confirmó su separación de la madre de su hijo y creadora de contenido, Fer de la Mora, acaba de hablar de la ruptura sentimental y ciertos motivos que influyeron en la decisión, ¿acaso hubo celos tóxicos?

Como se sabe, el pasado miércoles 17 de diciembre, comenzó a viralizarse los rumores de que el exhabitante de La Casa de los Famosos México y la influencer antes mencionada, tomaron la decisión de separarse, porque supuestamente Fer lo cacharía siéndole infiel con una de las compañeras de su obra de teatro, El Fantasma de la Opera, además de que se destaparon otras infidelidades, y que no se haría

Ante tantos dimes y diretes, ambos decidieron compartir un comunicado en Instagram, en el que declararon que todo fue de común acuerdo y "Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto, y queremos dejar en claro que no hubo terceros involucrados. En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más importante entre nosotros".

uD83DuDC94 DESDE EL AMOR: Luis “Potro” Caballero confirma su separación de Fernanda de la Mora tras 2 años de relación. ? Niega infidelidad.



Hace apenas un año dieron la bienvenida a su hijo Luciano.



Fernanda estuvo casada con Juan Carlos Vergara, a quien conoció en el reality La… pic.twitter.com/mHErUk9EVc — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 18, 2025

El exparticipante de Acapulco Shore ahora, en una entrevista para el periodista de espectáculos mexicanos, Gabriel Cuevas, en el que declaró que ha sido complicado y doloroso, pero que fue algo tomado por el bienestar de su hijo, por el hecho de que hay cuestiones del trabajo que sí no le gustan y no entiende mucho su pareja, por lo que hubo problemas pero dejó en claro que jamás hablará mal de ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui