Boda histórica del entretenimiento coreano: Kim Woo-bin y Shin Min-ah llegan al altar; FOTOS y VIDEOS

Seúl, Corea del Sur.- Con anterioridad, en TRIBUNA te contamos un poco sobre esta emblemática pareja de enamorados que, para los fanáticos del entretenimiento coreano, representa una historia digna de un K-drama. Y es que no solo llegaron al altar para convertirse en marido y mujer ante la ley, sino que además Shin Min-ah acompañó fielmente a Kim Woo-bin durante el periodo en el que el actor enfrentó una dura batalla contra el cáncer.

En esta ocasión, te compartimos los detalles de la boda que se celebró el pasado sábado 20 de diciembre en Seúl, una ceremonia privada a la que asistieron familiares y amigos cercanos, además de reconocidas figuras del entretenimiento. Entre los invitados destacaron Kim Tae-hyung, integrante de la popular banda BTS, así como el actor de Twenty-Five, Twenty-One (2022) y su compañera de reparto, con quien ha sido relacionado sentimentalmente, Kim Tae-ri.

Uno de los momentos que más impresionó a los internautas fue la aparición del integrante de EXO y actor D.O. (Doh Kyung-soo), ya que semanas atrás se había informado que no podría asistir, lo que generó polémica debido a que es conocido por ser un gran amigo de Woo-bin. Todo parece indicar que finalmente logró acomodar su apretada agenda, incluso tras su participación en la alfombra roja de los 2025 Melon Music Awards.

De acuerdo con medios locales, la ceremonia se llevó a cabo en uno de los recintos más elegantes del país, el Dynasty Hall del hotel The Shilla Seoul. El evento dio inicio alrededor de las 19:00 horas (tiempo local); sin embargo, los reporteros no tuvieron acceso por petición expresa de los novios. El encargado de fungir como anfitrión fue otro de los grandes amigos de Woo-bin, el actor con más de veinte años de trayectoria Lee Kwang-soo. Como detalle adicional, se dio a conocer que la música estuvo a cargo del cantautor Car, the Garden.

South Korean actors Kim Woo-bin and Shin Min-ah have reportedly tied the knot in a private ceremony with close family and friends. The couple has been together since 2015. #KimWoobin is known for The Heirs, while #ShinMin-ah rose to global fame with Hometown Cha-Cha-Cha.… pic.twitter.com/HuRCiZkCbh — Salar News (@EnglishSalar) December 21, 2025

Según Kmedia, Kim Woo Bin y Shin Min Ah se casaron en una ceremonia privada realizada hoy, con la presencia exclusiva de familiares y personas cercanas.



Entre los asistentes destacó #Taehyung, por lo que debe haber sido bastante cercano a la pareja para ser invitado a la… pic.twitter.com/4JkbkfVyeF — V Support PeruuD83CuDDF5uD83CuDDEA (@VPeru_support) December 20, 2025

La primera fotografía de la feliz pareja

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo cómo lucía la novia el día de su boda; sin embargo, lo que ya circula en redes sociales es una fotografía compartida por la agencia AM Entertainment, la cual guarda una emotiva historia detrás. El fotógrafo reveló que la sesión se realizó durante la primera nevada de 2025, por lo que una de las imágenes capturó a los ahora esposos sonriendo entre copos de nieve cayendo, mientras el equipo trabajaba en un ambiente lleno de sonrisas y emoción.

Kim Woo Bin and Shin Min Ah’s wedding yesterday was truly private and intimate there weren’t any photos or videos of the couple during the reception. With so many celebrities attending, it felt like an awards show, and at the end Woo Bin and Min Ah thoughtfully gave gifts to all… pic.twitter.com/x8ZtuPnY6m — Heinrey Laszlo uD83DuDC51 (@joochocoo) December 21, 2025

