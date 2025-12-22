Drama en 'Exatlón México': Humberto Noriega y Ella Bucio tienen intensa pelea en plena competencia

Ciudad de México.- El reconocido atleta de los rojos, Humberto Noriega, y su colega ganadora mundial de la competencia de parkour, Ella Bucio, acaban de volver a elevar el drama en Exatlón México, debido a que en medio de su escándalo amoroso, también han tenido una intensa pelea por cuestiones de los circuitos y el deportista estalló contra la joven en plena competencia por fallar sus tiros.

El pasado 10 de noviembre del año en curso, dentro del reality de TV Azteca, mientras que Ella estaba comiendo y su compañera de equipo Edna, estaba picando una fruta, la parkourista reveló que su cercanía con Humberto ha ido creciendo y están en medio de un romance, pero que hay detalles que no le gustan, como su actitud de celos al ver que se está comenzando a llevar con otros hombres del equipo, como Mario 'El Mono' Osuna.

Desde ese momento, la pareja ha dado mucho de que hablar, pues no solo los celos de Humberto han sobresalido, sino el hecho de que Ella está en una relación el joven parkourista, Arturo Camarena, quién empleó su cuenta de Instagram para dejar muy en claro que Ella y él tienen una relación abierta, lo que les permite muchas cosas, como el hecho de que ella tenga un romance con Humberto dentro del reality.

Ahora

