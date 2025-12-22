Periodista estalla contra 'La Granja VIP' por "normalizar la violencia" y dejar ganar a Alfredo Adame

Ciudad de México.- El periodista mexicano de espectáculos, Héctor Navarro, recientemente empleó sus redes sociales, para una vez más estallar en contra de la gran final de La Granja VIP y su público, por lo que considera que está siendo el "normalizar la violencia" en contra de la mujer y las personas al dejar ganar a personalidades como Alfredo Adame sus realitys shows, como ya ha pasado antes.

Como se sabe, el pasado domingo 21 de diciembre, se realizó la gran final del reality show de TV Azteca, en el que finalmente, tras semanas de enfrentamientos y polémicas en redes sociales en las que ponían como víctimas a Adame y Eleazar Gómez por ser constantemente nominados o relegados como peones, se reveló la decisión final del público y quién se coronó como el ganador de los dos millones de pesos.

Para sorpresas de muchos, que esperaban que el actor de Atrévete a Soñar se llevara el primer lugar, alegría de sus fans, y desgracia de los que lo tachan de "machista" y "misógino", Adame se coronó como el ganador del trofeo en forma de gallo y los dos millones de pesos, al ser el más votado. En segundo lugar quedó Eleazar, el tercero fue César Doroteo, en cuarto Kim Shantal y por último La Bea.

Alfredo Adame se corona como el ganador absoluto de los 2 millones de pesos de La Granja VIP;Eleazar queda como segundo finalista #LaGranjaVIP la final cierra con 189 millones de votos pic.twitter.com/lGUujHggzW — Vaya Vaya (@vayavayatv) December 22, 2025

Pero, poco antes de este anuncio, Héctor mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, declaró que considera que es una vergüenza que en TV se de tanto apoyo a golpeadores condenados y que el público simpatice con ellos y voten para que ganen, dándoles importante y justificando sus actos: "Si está noche gana Alfredo Adame o Eleazar Gómez en #LaGranjaVIP el mensaje es claro: estamos podridos como país".

Para el periodista, el que Adame o que Eleazar estén entre los primeros lugares es una manera de dar a entender que se tolera la violencia en contra de la mujer y en general, por lo que considera que ya no es entretenimiento: "Premiar a hombres que agreden a mujeres es normalizar la violencia. Un reality no limpia abusos. No es entretenimiento, es VERGÜENZA SOCIAL".

Si está noche gana Alfredo Adame o Eleazar Gómez en #LaGranjaVIP el mensaje es claro: estamos podridos como país.



Premiar a hombres que agreden a mujeres es normalizar la violencia. Un reality no limpia abusos. No es entretenimiento, es VERGÜENZA SOCIAL. — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) December 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui