Una Navidad conmovedora; 'La Celda de los Milagros' llega a la pantalla grande

Ciudad de México.- Una de las cintas más conmovedoras que se han filmado en México en los últimos años; 'La Celda de los Milagros' se apoderará de la pantalla grande este próximo 25 de diciembre. La película está protagonizada por el popular Omar Chaparro, quien nos regala una de las interpretaciones más emotivas que ha tenido en su carrera como actor.

Pero no solo la presencia del comediante es garantía en la historia, ya que el reparto del elenco lo arropan figuras del cine nacional y latinoamericano como Mariana Calderón, Gustavo Sánchez Parra (Amores Perros); Natalia Reyes Reyes (Terminator: Dark Fate); Sofia Álvarez (El Diario); Arturo Ríos (La Casa de las Flores); Marco Treviño (Pancho Villa: El Centauro del norte); Biassini Segura (Medusa), entre muchos más.

Historia conmovedora

La narrativa se centra en Héctor (Omar Chaparro), un hombre con una condición neurológica que se destaca por ser un padre ejemplar. El protagonista será acusado injustamente de un crimen que no cometió, pero que querrán que lo pague con su propia vida.

Ya dentro de prisión, el carisma y la bondad de Héctor le ayudarán a ganarse el cariño de sus compañeros de celda, que lo defenderán en cada momento y buscarán manera de poder hacer que salga de la cárcel y pueda reunirse con su hija Alma.

Omar Chaparro brinda una gran actuación

Una apuesta diferente

Aunque la cinta es una producción mexicana, fue rodada en diversas locaciones de Colombia: Bogotá, Bojacá, Cajicá, Zipacón y Guasca; además, el largometraje recrea la atmósfera de un pequeño pueblo en el sur de México. Por otra parte, además del gran reparto, más de 350 personas participaron diariamente en un rodaje que mezcló complejidad técnica con una fuerte visión artística.

Mientras que el trabajo reúne a un equipo creativo de primer orden, encabezado por Jonny Torres (La vorágine) en el diseño de producción y Paulo Pérez (Cien años de soledad) en la dirección de fotografía. Su mirada en equipo transforma un universo visual donde la crudeza de una prisión clandestina convive con la ternura de un lazo inquebrantable entre el amor de un padre y su hija.

Al final, con la combinación de dureza y ternura, injusticia y esperanza, hace que 'La celda de los Milagros' invite al público a reflexionar sobre el poder transformador del amor y la capacidad humana de resistir, mensaje que cae como un regalo para todo México en estas fechas.

"Es mirar el mundo con los ojos de un niño, sin prejuicios. Es una historia de amor entre padre e hija: un lazo transparente y poderoso que atraviesa la oscuridad. Un recordatorio de que incluso en los lugares más devastados, la luz puede abrirse paso", escribió Ana Lorena Pérez Ríos, la directora de la cinta.

Una cinta conmovedora

