Lupita Jones arremete en contra de Fátima Bosch tras bailar sobre Caravana en su regreso a Tabasco

Ciudad de México.- La reconocida Miss Universo 1991 y exdirectora del famosos certamen de belleza, Lupita Jones, recientemente brindó una entrevista en la que no ha dudado en arremeter en contra de la reina de belleza tabasqueña, Fátima Bosch, por su actitud al bailar sobre Caravana en su regreso a su natal Tabasco.

Después de todo el drama por haber ganado Miss Universo 2025 y ser acusada de fraude y de comprar la corona, Bosch se dio el tiempo de participar en un evento navideño que llevaron que se realizó en su estado natal, donde se olvidó de todo el drama y la modelo bailó y disfrutó sin pena alguna, sobre el carro alegórico en el que estuvo, del cual incluso la tuvieron que bajar cargando, después de que ella se negara a hacer caso a su seguridad.

Ante esta situación, varias celebridades se dividieron en opiniones, pues mientras que hubo algunas que se mantienen firmes en apoyar a Fátima en su reina, como lo es la actriz mexicana y exMiss Universo, Alicia Machado, también hubo quienes no estuvieron de acuerdo con esta situación y le criticaron el que se comporte de esa manera cuando es una reina de belleza y representa a todo México.

Tal es el caso de Lupita, que fue la primera mexicana en ganar la anhelada corona en 1991 y que por más de 30 años fue directora de la cede en México, afirmando que desde que ganó el título debe de comportarse a la altura y bailar en carros alegóricos no es parte de ese estatus que debe proyectar: "Que no pierda de vista la investidura que representa ahora, no es 'La flor Tabasco'. 'La flor Tabasco' es una cosa que está muy padre, una fiesta para el pueblo, está divino. Miss Universo no es 'La flor Tabasco', tiene que darse cuenta que ya subió bastantes escalones".

Así como el tema de Bosch, lo dicho por Jones dividió opiniones entre internautas que la apoyan por completo y afirman que no es digno de una Miss esta clase de comportamientos, hubo otros que se lanzaron en contra de Lupita, asegurando que era el momento de evolucionar: "La señora que ganó en 1991 se quedó con la mentalidad de esa época", "Porque la gente se incomoda tanto con una chica tan auténtica?" y "Fátima ganó para EVOLUCIONAR .. miss universo y la Lupe no se ha permitido eso. Fátima llegó a romper moldes y lo está logrando".

Fuente: Tribuna del Yaqui