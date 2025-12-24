Con humor navideño: Céline Dion se transforma en el 'Grinch' y canta 'All by Myself' (VIDEO)

Los Ángeles, Estados Unidos. – Céline Marie Claudette Dion, mejor conocida simplemente como Céline Dion, es la icónica cantante que interpreta de manera magistral el tema My Heart Will Go On, canción que le ha otorgado reconocimiento mundial y el respeto de diversos artistas dentro de la industria musical. Sin embargo, hace un par de horas sorprendió gratamente a sus fans, quienes se divirtieron bastante con un video que compartió en sus redes sociales.

Se trata de una especial publicación navideña en la que se le observa sentada junto a una chimenea, utilizando un disfraz del Grinch, personaje que se caracteriza por detestar esta época del año. Desde la descripción ya se podía anticipar lo que vendría: "¿Noche de paz? No bajo mi supervisión…", escribió la intérprete, quien a sus 57 años cuenta con más de 200 millones de discos vendidos.

El clip inicia con el estribillo de All by Myself, pero posteriormente utiliza el famoso monólogo que Jim Carrey interpretó en la película de este monstruo navideño: "¡Qué descaro el de esos Quién, invitándome con tan poca antelación! ¡Aunque quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría!", expresó mientras acariciaba a un perrito, haciendo alusión a Max. "4:00 — ejercitar mi voz. 4:30 — despertar a mis hijos. 5:00 — solucionar el hambre mundial. No se lo digan a nadie. 5:30 — hacer jazz. 6:30 — cenar conmigo. ¡No puedo cancelarlo otra vez! 7:00 — debatir con mis ideas creativas", continuó la canadiense.

Tiene muchas reacciones

Por supuesto, aprovechó la ocasión para añadir una frase más actual, haciendo referencia al gusto que existe hoy en día por las plataformas digitales: "Claro, si pospusiera mis ideas creativas para las 9:00, aún tendría tiempo para quedarme en la cama viendo videos de TikTok sin parar". De esta manera, les deseó a sus seguidores excelentes días en compañía de sus seres queridos: "O simplemente puedo desearles a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo… ¡Qué aburrido!".

Céline Dion

En los últimos años, Céline Dion no la ha pasado nada bien, y todo comenzó el 8 de diciembre de 2022, cuando se le diagnosticó el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que la ha debilitado con el tiempo y la llevó a cancelar varios de sus conciertos. Cada uno de los retos a los que actualmente se enfrenta fue abordado en el filme biográfico de Prime Video titulado Soy Céline Dion.



Fuente: Tribuna del Yaqui