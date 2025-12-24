Fer de la Mora respondería a acusaciones de infidelidad a Luis 'El Potro' Caballero con Salvador Zerboni

Ciudad de México.- La reconocida influencer y celebridad de realitys, Fer de la Mora, habría empleado sus redes sociales para dar una muy contundente respuesta a las recientes acusaciones de infidelidad hacía el padre de su único hijo, el cantante y actor, Luis 'El Potro' Caballero, con el reconocido galán de Televisa mexicano, Salvador Zerboni.

Según una fuente cercana al intérprete de Juguito de Agave, en entrevista con TV Notas aseguró que su separación fueron muchas cosas que se acumularon, pues asegura que de la Mora, conoció a Zerboni en el 2023 en Reto 4 Elementos, y aunque él no la toleraba y la trataba mal, ella supuestamente "estaba obsesionada con él" y estuvo insistiendo hasta que "tuvieron sus quereres", que siguieron por varios meses, incluso cuando ella estaba teniendo sus quereres con Potro en Los 50.

De la misma manera, señalaron que aunque en ese momento, y por varios meses, el exparticipante de Guerreros 2020, no se enteró del tema de Fer y del actor de Abismo de Pasión, alguien externó se lo reveló, comenzando así a resquebrajarse el amor, que terminó por acabar cuando también llegó a sus oídos que habría estado involucrada con otros amigos, como Christian Estrada y Fernando Lozada: "El 'Potro' entró en cólera y de ahí la relación se vio sumamente fracturada. La confianza se quebrantó, ya que él es narcisista y machista. Esto le pegó duro".

uD83DuDE2EuD83DuDC94 Revelan que Luis "Potro" Caballero habría descubierto una presunta infidelidad de su ex, Fernanda de la Mora, con el actor Salvador Zerboni, incluso relacionada con un supuesto embarazo.



uD83DuDD75???? Fernanda habría tenido una relación con Zerboni durante su participación en… pic.twitter.com/mgxWcuHvda — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 24, 2025

Ahora, en el canal de YouTube de Realitys compartieron que Fer después de estas declaraciones, salió en su cuenta de Instagram a desmentir rotundamente esta serie de declaraciones, afirmando que era una completa mentira que tuviera sus quereres con el galán de novelas mientras que estaba con el exparticipante de La Casa de los Famosos México, asegurando que iba a interponer una demanda en su contra.

Hasta el momento, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy no ha salido para decir absolutamente nada con respecto a este tema, pero se espera que pronto dé declaraciones y revele si se unirá a su ex para interponer acciones legales en contra de la revista de espectáculos.

Fuente: Tribuna del Yaqui