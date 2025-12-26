Luto en la música durante Navidad: Muere Perry Bamonte, histórico guitarrista y tecladista de 'The Cure'

Londres, Inglaterra.- Las malas noticias en la industria de la música y el mundo del espectáculo no dejan de llegar, y en esta ocasión se confirmó la lamentable muerte de Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure. Según el comunicado emitido este viernes por la banda británica de rock, Bamonte perdió la vida el pasado 25 de diciembre de 2025, volviendo especialmente dolorosa la Navidad para sus seres queridos.

Es importante aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo los motivos de su fallecimiento, ya que sus familiares no se han pronunciado sobre el tema. La noticia fue publicada únicamente por los integrantes del grupo en su página oficial. En TRIBUNA te mantendremos informado sobre cualquier detalle que pueda surgir más adelante.

"Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la Navidad. Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo, Teddy era una parte cálida y vital de la historia de The Cure. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Se le extrañará muchísimo", afirmaron sus colegas.

Comunicado

Además, aprovecharon la ocasión para recordar parte de la extensa trayectoria del artista. Entre 1984 y 1989, Bamonte realizó con la banda más de 400 conciertos y fue una pieza fundamental en álbumes como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic y, por supuesto, The Cure. Cabe destacar que, como bien sabe su amplio fandom, su labor dentro del grupo abarcaba la guitarra, el contrabajo de seis cuerdas y el teclado.

Rest in peace Perry Bamonte of The Cure pic.twitter.com/K6GpxSOq5P — goth music videos (@goth_videos) December 26, 2025

Lo expulsaron de la banda y luego regresó

Nunca se aclaró la razón por la que Perry, junto con su hermano Daryl y Roger O’Donell, fueron expulsados de la banda en 2005. Sobre su despido, Bamonte comentó en aquel entonces en una entrevista que desconocía el motivo. El comunicado reciente de The Cure también indica que el talentoso músico regresó a la agrupación en 2022, participando en 90 conciertos, y culminó su estadía en Londres el 1 de noviembre de 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui