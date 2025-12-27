'Los Simpson' reciben un homenaje musical: Los Tigres del Norte crean un corrido para la serie

Ciudad de México. - Una de las series animadas estadounidenses más famosas de todos los tiempos es, sin duda, Los Simpson, pues este universo de personajes amarillos continúa cautivando a generación tras generación. Además, muchos consideran que algunos de sus episodios son proféticos, como la presidencia de Donald Trump en Bart to the Future (2000), que se materializó en 2016.

No obstante, esta caricatura también suele incluir a artistas del momento, como Lady Gaga, Mark Hamill, Tom Brady, Danny DeVito, Daniel Radcliffe y Liam Neeson. Entre los latinos han aparecido la colombiana Sofía Vergara y, en el caso de México, algunos destacados como el guitarrista Carlos Santana, la talentosa Frida Kahlo, el cineasta Guillermo del Toro y próximamente Los Tigres del Norte.

Es oficial que Los Simpson colaborarán con la banda originaria de Sinaloa, muy popular en nuestro país e incluso los cantantes interpretarán un corrido original. Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el episodio aún no ha sido emitido, pero se estrenará este domingo 28 de diciembre de 2025 a través de FOX. El tema inédito lleva por nombre El corrido de Pedro y Homero y fue compuesto especialmente para el programa.

Este domingo

"Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. @tigresdelnorte presenta 'El Corrido de Pedro y Homero' este domingo por FOX", se lee en la publicación realizada en la página oficial en X (antes Twitter). Al parecer, los elementos de este capítulo combinarán humor, crítica social y, evidentemente, el estilo característico de esta agrupación, que surgió en 1969.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. uD83CuDFB6 uD83CuDDF2uD83CuDDFD @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

En las imágenes se observa a los integrantes de la banda con el peculiar tono amarillo mientras tocan sobre el escenario junto al icónico Homero Simpson, quien porta un sombrero de estilo mexicano. Los Simpson, creados por Matt Groening, no solo abordarán en esta ocasión un aspecto de nuestra cultura; en el pasado han incluido elementos del Día de Muertos, la gastronomía y, por supuesto, la música.

Fuente: Tribuna del Yaqui