Ángela Aguilar presume momento familiar: Christian Nodal canta 'El Chubasco' con los Aguilar (VIDEO)

Ciudad de México.– Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal continúan viviendo intensamente su historia de amor a pesar de las críticas, pues una vez más la nieta de Flor Silvestre demostró que le tiene sin cuidado lo que diga la gente. De hecho, hace un par de horas compartió un video en su perfil de Instagram en el que todos los integrantes de la familia pasan un buen rato y, por supuesto, no pudo faltar la música.

Una de las sorpresas del clip es que aparece el sonorense echándose un palomazo con su cuñado Leonardo Aguilar, y el tema que eligieron fue ni más ni menos que El Chubasco, de Los Cadetes de Linares, una de las canciones más disfrutadas por el público mexicano. La intérprete de Qué Agonía se muestra más que feliz conviviendo con su familia nuclear y, desde luego, con otras personas cercanas a ellos.

Cabe mencionar que el pasado jueves 25 de diciembre, Pepe Aguilar, junto a sus hijos y su yerno, intentó realizar una buena acción navideña al repartir regalos en algunas de las zonas más necesitadas de Zacatecas; sin embargo, nada salió como lo esperaban, ya que las críticas no se hicieron esperar. Entre los señalamientos más recurrentes se encontraban aquellos que calificaban como una falta de respeto el no detenerse para entregar los obsequios directamente a los pequeños.

Ángela Aguilar compartió un video

Lo anterior se debió a que la entrega se realizó a bordo de una camioneta y, durante el trayecto hacia Tayahua, iban "arrojando" juguetes a los menores. Sin duda, quienes resultaron más señalados fueron Ángela y Christian, a quienes se les tachó de groseros por lanzar los objetos sin delicadeza alguna: "Esto es porque no lo hacen como un gesto de amabilidad genuina, solo para limpiar su imagen; disfrutan tener a la gente detrás de ellos para alimentar sus egos… no hay humildad", opinó en X (antes Twitter) el usuario @Andy_4042.

Boda en puerta

Con anterioridad, en TRIBUNA, te habíamos compartido que esta pareja planea una celebración religiosa, la cual aún no se ha llevado a cabo, ya que la única ceremonia que han tenido fue cuando contrajeron matrimonio por el civil el 24 de julio de 2024. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se sabe que el enlace religioso podría realizarse en el mes de mayo de 2026 y se especula que la sede sería el rancho de la familia Aguilar, conocido como El Soyate.

Fuente: Tribuna del Yaqui