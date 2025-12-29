Desestimación de demanda deja a Mariah Carey con 92 mil dólares por 'All I Want for Christmas Is You'

Los Ángeles, Estados Unidos.– Mariah Carey es una de las cantantes estadounidenses más famosas de esta época, pero ni ella está exenta de los problemas legales. Esto se debe a que, en noviembre de 2023, fue demandada por Andy Stone y Troy Powers, quienes afirmaron que el tema navideño de Carey, lanzado en 1994, copiaba partes de su canción homónima, que había salido en 1989 por la banda Vince Vance & the Valiants.

Por lo tanto, la estrella recibirá como compensación más de 92 mil dólares, luego de que fuera desestimada la demanda por presunta infracción de derechos de autor. De hecho, según información de la revista People, el pasado 23 de diciembre un tribunal ordenó que Gerard P. Fox, abogado que representa a los demandantes, pague a la exesposa del empresario Tommy Mottola, nada menos que 92,303.20 dólares.

¿Por qué la sanción?

La razón por la que la jueza Monica Almadani decidió imponer esta medida se debe a que, según su dictamen, el abogado presentó argumentos “irrelevantes” e impropios durante el proceso judicial, y la sanción fue aplicada como "castigo y disuasión". Asimismo, los registros judiciales indican que Gerard P. Fox violó una orden de bifurcación del tribunal al presentar una moción de juicio sumario.

Victoria legal

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no se ha pronunciado públicamente, aunque ya quedó establecido que Fox tendrá que pagar 109,983.20 dólares en un plazo de 90 días. Esto se debe a que Carey, junto con los codemandados Sony Music, Kobalt Publishing y el productor Walter Afanasieff, tuvieron que asumir gastos innecesarios para responder a planteamientos legales que, según Almadani, carecían de fundamentos.

#Tendencias | Aída Cuevas asegura que Juan Gabriel presentía su muerte y revela promesa que le hizo antes de su deceso uD83DuDE33??https://t.co/EXpyhwcuOS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

De acuerdo con ciertos medios estadounidenses, durante el proceso el análisis técnico ayudó a esclarecer el asunto, ya que el musicólogo identificado como Lawrence Ferrara concluyó que las canciones eran significativamente diferentes y que lo único que compartían eran ideas líricas genéricas y clichés típicos de canciones navideñas, un recurso que se ha utilizado desde hace muchos años.

Fuente: Tribuna del Yaqui