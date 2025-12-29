"Son etapas": Quely Ugalde habla del pleito de Ana Bárbara, Antero Ugalde y José Emilio Fernández Levy

Ciudad de México.- La artista Quely Ugalde, hermana de Ana Bárbara, acaba de hablar de la polémica pelea entre la cantante de rancheras con su padre, Don Antero Ugalde, y su joven hijo, José Emilio Fernández Levy. Como se sabe, entre el 2024 y el 2025, la intérprete de Fruta Prohibida ha estado enemistada con su padre y su hijastro, al que crío desde los ocho meses de edad, a causa de que ambos han arremetido en su contra ante medios como TV Azteca.

Por este motivo, antes de que empiece el 2025, la hermana de Ana, que es hija de Antero y tía de José Emilio, ha declarado que cree que su padre, vive con malos entendidos y solo necesita que su hermana se presente con él y le de un abrazo, en el que borren lo malo del pasado: "Es que yo solo pienso que son malos entendidos, o sea, ni siquiera son ataques, yo no los podría ver así, porque cuando tu aprendes a interpretar el idioma de un papá así solo está diciendo 'Hija ven, dame un beso, abrázame".

Ante esto, para Venga la Alegría mencionó que ella cuando era joven pasó por lo mismo con su madre, porque entró en una etapa de inadaptabilidad que le trajo también problemas con sus hermanos, pero con el tiempo logró encontrar su centro y reconciliarse con ellos: "Yo tuve una época de mucha enemistad con mi familia, con mi madre, era una niña inadaptada, pobres de mis papás y mis hermanos, yo pasó por esta etapa muy pequeña".

¿No se siente lista? Ana Bárbara evita hablar de su familia al ser cuestionada por las declaraciones de Antero Ugalde y José Emilio Fernández.



De la misma manera, aseguró que pese a todos los problemas, ella ahora es una hija muy presente con ambos padres, que les llama a diario y cada que Antero se enferma, es de las primeras en estar presentes de manera física y por supuesto económica para que tenga la mejor atención posible: "Yo cada que mi papá se ha enfermado, lo que sea, corro en todos los aspectos, económico, físicamente, siempre estoy con él y diariamente hablo con mi mami".

Finalmente, al tocar el tema del hijo de la fallecida Mariana Levy, declaró que él pasa por esa misma etapa que ella, por lo que confía en que él reaccione y pronto vuelvan a reconciliarse y ser esa familia que han sido desde que él tenía solamente ocho meses de edad: "Yo los tengo a ellos en mis redes, son muy buenos niños, están pasando una etapa de adolescencia, de inadaptabilidad al mundo, así es esto, son etapas, nada es por siempre, o sea, agarró a Paula de 2 años y a Emilio de 8 meses, ¿eso, quién lo va a borrado?".

Fue una mamá presente, amorosa, y eso está sembrado en ellos, pero él habla desde su dolor, desde su herida, recuerden que Emilio no tiene nada más una mamá, tiene un papá, una genética y una historia", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui