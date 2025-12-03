Galilea Montijo arremete en contra de Briggitte Bozzo y lanza fuerte reclamo a Andrea Legarreta en 'Hoy'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de origen jalisciense, Galilea Montijo, recientemente causó revuelo, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy, hizo lo inesperado, sacando de balance a Briggitte Bozzo, pues en una dinámica arremetió en su contra, además de que también aprovechó el momento para lanzar fuerte reclamo a su colega, la actriz y conductora, Andrea Legarreta, por este motivo.

Legarreta es una de las presentadoras de la emisión matutina de Televisa originales, por lo que tiene al aire en el mencionado programa casi 30 años, por lo que ha visto todos los cambios de primera mano, desde productores hasta presentadores. Otra de las integrantes más longevas de la emisión ha sido Montijo, quién tiene ya casi 20 años al aire, y que supuestamente tendría una cercanía y muchos intereses en común con la exactriz de Vaselina.

Aunque muchos afirman que hay un pacto de amnistía entre ambas, o sea que no puede actuar una en contra de la otra con la producción del proyecto o con altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga, las dos han negado esto y afirman que son grandes amigas, incluso se han demostrado su amor en diferentes ocasiones, por lo que el público comenzó a shippearlas con el 'Galandy', y en varias ocasiones, Montijo le ha coqueteado a la actriz de Qué Vivan Los Niños.

Ahora, durante la emisión del pasado martes 2 de diciembre, mientras que Briggitte se sometía a un tratamiento estético al aire, la presentadora de Netas Divinas le reclamó a la joven el que en Las Estrellas Bailan en Hoy le esté coqueteando a Legarreta cuando ella tiene más de 20 años detrás de ella y no podía ganarle con ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui