Tras queja por 'Juno', Casa Blanca insulta a Sabrina Carpenter y defiende redadas contra migrantes

Washington D.C., Estados Unidos.- Hace unas horas, la Casa Blanca consideró que sería una buena idea utilizar la popular canción Juno, la cual, como ya sabemos, pertenece a la reconocida cantante de pop Sabrina Carpenter. Sin embargo, la forma en que la emplearon no le agradó en absoluto a la celebridad, pues en el video se observa a migrantes siendo detenidos de manera violenta por agentes del ICE.

"Este video es malvado y repugnante. No usen mi música para promover su agenda inhumana", escribió la joven de 26 años en la publicación original. Aunque tardaron un tiempo en responderle, finalmente lo hicieron y, en lugar de suavizar la situación, encendieron aún más las redes sociales, ya que quien salió a hablar del tema fue una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Las declaraciones de la funcionaria a Newsweek se centraron en catalogar a las personas que son objeto de estas redadas como "peligrosos asesinos ilegales, violadores y pedófilos". Además, puntualizó que bajo ninguna circunstancia ofrecerán disculpas, mientras se burlaba de la celebridad: “Aquí tienes un mensaje 'Short n’ Sweet' para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar", externó.

Donald Trump ha tenido varios problemas con artistas

No obstante, Jackson fue más allá y utilizó en contra de Sabrina uno de sus mayores éxitos, Manchild. En esta ocasión, por supuesto que citó la letra: "Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o es lento?”. Dicho fragmento, que originalmente critica a un hombre inmaduro, fue empleado ahora para atacar a Carpenter, lo que generó molestia entre sus seguidores.

Have you ever tried this one?



Bye-bye uD83DuDC4BuD83DuDE0D pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la artista, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el actor Barry Keoghan, no ha respondido nuevamente a los ataques. Es importante destacar que no es la primera vez que la administración de Donald Trump se enfrenta a una figura del espectáculo, pues en el pasado Olivia Rodrigo y Kenny Loggins exigieron que sus canciones no fueran utilizadas en situaciones de este tipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui