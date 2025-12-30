Exesposa de Carlos Bonavides confirma traición del actor de Televisa y revela si cayó en el alcoholismo

Ciudad de México.- La ahora exesposa del actor de melodramas, Carlos Bonavides, de nombre Yodi Marcos, a dos años de decidir terminar 15 años de matrimonio, acaba de brindar una entrevista en la que ha confirmado la traición del actor de Televisa, y ha revelado si es que recayó en el alcoholismo en medio de sus crisis financiera y amorosa. De la misma manera, expuso si no mantiene a su hijo en común.

Ante las cámaras de Sale el Sol, Yodi declaró que tras dos años de la infidelidad que descubrió, ya se encuentra con su corazón sanado y puede decir que ha perdonado a Carlos su falta, destacando que tienen oficialmente divorciados cuatro meses y que ella quiso que él confesara su traición: "Ya sané, ya perdoné, y sobre todo, no por perdonarlo a él, sino porque yo quiero para mi cosas buenas. Ya estamos divorciados, desde hace cuatro meses, este problema fue hace dos años que se hizo público porque yo se lo pedí".

Ante esto, confesó que era obvio que sufrió cuando se enteró de la situación y fue muy doloroso el separarse, pues eran 15 años de haber compartido con él, de ser siempre el pilar para sostener a la familia y mantenerse unidos y en las mejores conficiones, y más porque jamás pensó que Bonavides pudiera hacerle aquello: "Ya estoy mejor, obviamente sí me pegó, imagínate, 15 años estar ahí, siendo la columna de la familia y pues una traición siempre duele, y sobre todo por alguien que no crees que pueda hacerlo, entonces sí fue muy doloroso".

Con respecto a si el actor de El Premio Mayor y ella han tenido problemas, si es verdad que volvió al vicio del alcohol, Yodi declaró que es mentira, que Carlos se ha mantenido sano y sobrio, y que jamás podría hablar mal del padre de su hijo, pues sanó bien y mantienen una gran relación de cordialidad por su hijo: "Gracias a Dios no, Carlos se mantuvo bien, sobrio, hasta la fecha. Los 15 años con Carlos fueron los mejores de mi vida, y lo único que tengo para Carlos son cosas buenas, y a pesar de lo que pasó, no podría hablar mal de él".

Sobre la manutención a Tadeo Bonavides, que es uno de los actores juveniles de Una Familia de 10, aseguró que siempre cumple con su deber y obligación como padre, y que incluso sigue velando por ella y sus intereses, que pese a todo lo malo, no puede negar que es un buen padre y hombre que los cuida: "De eso no ha habido problemas, Carlos se ha encargado de todo al 100, sigue al pendiente tanto de Tadeo, como de mi, es un gran padre".

Exesposa de #CarlosBonavides confirma que está divorciada oficialmente y asegura el actor es muy buen padre.#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/RMdk9AFYnQ — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui