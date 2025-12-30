Publicación navideña de Britney Spears vuelve a poner a su familia en el centro de la polémica

Los Ángeles, Estados Unidos.– Esta Navidad fue un tanto diferente para Britney Spears, la llamada Princesa del Pop, y afortunadamente pudo pasarla en compañía de su hijo menor, Jayden James. En contraste, su primogénito, Sean Preston, de 20 años de edad, pasó el jueves 25 de diciembre con su familia materna, luego de viajar a Luisiana con el objetivo de visitar la casa de la polémica actriz estadounidense Jamie Lynn Spears.

¿Le recriminó a su familia?

No obstante, como se ha vuelto habitual, Britney no se quedó de brazos cruzados y compartió un mensaje que, para algunos de sus seguidores, representaría una indirecta dirigida a sus familiares. Cabe recordar que, como te hemos informado en TRIBUNA, la cantante los ha acusado de mantenerla bajo su control, sin posibilidad de decidir sobre su propio futuro, además de obligarla a trabajar bajo condiciones impuestas durante el periodo en que su padre, Jamie Spears, tuvo su custodia, así como de los presuntos abusos atribuidos a su hermana.

"Feliz Navidad tardía a mi hermosa familia que nunca me ha faltado al respeto, me ha hecho daño, ha hecho algo completamente inaceptable o ha causado un trauma increíble, del tipo que no se puede arreglar… a mi querida y dulce familia inocente… Lo siento mucho, estaba ocupada esta Navidad, pero definitivamente apareceré y te sorprenderé pronto… No puedo esperar… Hola, hermosa Ivy… Solo quiero abrazarte, mi amor… Buena suerte, amigos", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Britney con su hijo

Para nadie resulta extraño el distanciamiento existente entre la celebridad y sus hijos, ya que, al parecer, esta situación comenzó en 2008, cuando perdió la custodia debido a problemas de conducta e incluso legales. Lamentablemente, con el paso del tiempo, lejos de mejorar, el vínculo se fue deteriorando aún más, al grado de que en 2022 los jóvenes señalaron que ella era la causante de algunos de sus traumas. Posteriormente, en 2023, se trasladaron a Hawái junto a su padre, Kevin Federline, y su madrastra, Victoria Prince.

De acuerdo con información de la revista People, la intérprete de Oops!… I Did It Again se encuentra de muy buen ánimo tras haber celebrado en compañía de Jayden. La propia Britney ha manifestado en diversas ocasiones que le encantaría convivir con mayor frecuencia con sus hijos, incluso, en octubre pasado, compartió una publicación en la que expresó parte de su dolor: "Siempre he suplicado y gritado por una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido, casi suplicando, que formen parte de mi vida".

