Alexa Nikolas acusa a Daniel Curtis Lee de lucrar con el caso de un actor de Nickelodeon sin hogar

Los Ángeles, Estados Unidos.– Daniel Curtis Lee se encuentra en el ojo del huracán, a pesar de las acciones positivas que ha realizado recientemente al apoyar a su excompañero de elenco en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned. No obstante, hay quienes consideran que su ayuda tuvo un fin lucrativo, o al menos eso dio a entender la actriz estadounidense Alexa Nikolas, quien trabajó en la misma compañía, pero en la serie Zoey 101.

A través de sus historias de Instagram, la actriz acusó al intérprete de estar obteniendo ingresos en TikTok gracias a los videos que publicó sobre Tylor Chase, recordado por dar vida a Martin Qwerly en el mismo programa. Este último, como le hemos dado seguimiento en TRIBUNA, enfrenta diversos problemas de salud mental que, lamentablemente, lo llevaron a terminar viviendo en las calles de California.

De igual manera, Alexa relató que ella ayudó en enero a Chase al cubrir ciertos gastos de alimentación; no obstante, aprovechó esta mención para dejar en claro que ese tipo de apoyo no debería hacerse público. "Lo que sucede en privado, pertenece al ámbito privado", aseveró. Cabe recordar que Nikolas denunció en su momento a Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, por presunto bullying durante el rodaje en el que ambas participaron.

Tylor Chase

Le respondió Daniel Curtis Lee

El actor que interpretó a Cookie se mostró decepcionado por las declaraciones de Alexa y negó estar lucrando con la situación. En su lugar, explicó que su intención siempre ha sido visibilizar lo que ocurre con Tylor y, de esa forma, lograr que reciba mayor apoyo para que finalmente pueda salir adelante. Asimismo, agregó que, aunque los videos sí se volvieron virales, no ha recibido una compensación económica significativa.

#Tendencias | Cierre de 2025 a lo grande: Santa Fe Klan invita a fiesta gratis en su barrio de Guanajuato uD83EuDD73uD83CuDF7Ehttps://t.co/rQaoDq3LJq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 1, 2026

"Estoy verdaderamente decepcionado de Alexa. ¿Quieres saber cuánto gané por ayudar a Tylor? Con 24 millones de vistas obtuve solo un dólar", expresó, al tiempo que comentó que cuando comenzó a publicar los clips no formaba parte del programa de monetización de la plataforma. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha respondido; sin embargo, la polémica atrajo la atención de varios usuarios, quienes consideran que no debió haber grabado al joven. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas?

Fuente: Tribuna del Yaqui