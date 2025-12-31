'El Capi' Pérez recibe el 2026 con nuevo integrante: El conductor de 'VLA' confirma será padre otra vez

Ciudad de México.- El reconocido conductor de origen mexicano, 'El Capi' Pérez, ha decidido recibir el año 2026, con toda la alegría, debido a que a través de sus redes sociales con un emotivo video al lado de su esposa ha anunciado que viene nuevo integrante a su familia, debido a que a un año de recibir a su primogénito, será padre otra vez. Esta noticia llega justo después de que el conductor de Venga la Alegría se vistiera de luto.

El pasado sábado 27 de diciembre, la esposa del presentador anteriormente mencionado, Itzel Barro, que en redes sociales es conocida como Hola Enfermera, compartió un video en el que pedía ayuda para encontrar a su sobrina desaparecida el 25 de diciembre del 2025, o sea en Navidad. Tristemente, el pasado martes 30 de diciembre, compartió actualización, en la que reveló que su sobrina fue encontrada sin vida.

Ahora, en medio de los sabores agridulces de diciembre, por la primera interacción de su hijo con Santa Claus, y la pérdida familiar, ahora, el presentador de La Resolana e Itzel, compartieron que han cerrado el año y van a recibir este 2026 con la noticia de que serán padres por segunda ocasión. Con esto, se cree que su segundo bebé, del cual aún no revelan genero, nazca entre mayo y junio de este nuevo año.

Para dar la noticia, a través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió un video en el que están dándole la espalda a la cámara y después girando sus gorras, primero Capi que dice "papá", después Itzel, que dice "mamá" y por último Vicente, que decía "hermano mayor", junto al mensaje que lo esperan con gran amor: "Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor".

"De una vez la chinga seguida. ¡Como debe ser! Bendiciones y felicidades Capo. Lo mejor para la familia" y "Que bonito, felicidades a toda la familia que tanto quiero".

Fuente: Tribuna del Yaqui