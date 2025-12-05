Amanda Miguel rompe el silencio y aclara el escándalo por costoso regalo de Belinda en 'Mentiras'

Ciudad de México.- La relación entre la querida cantante, Amanda Miguel, y la actriz e intérprete, Belinda, ha llamado la atención del público por la cercanía y autenticidad que han mostrado en los últimos meses. Su vínculo se ha fortalecido tanto en lo personal como en lo profesional, y ha trascendido más allá del escenario gracias a diversos gestos de admiración mutua, como un costoso regalo de parte de la intérprete de Sapito a la experimentada artista.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una presentación de Mentiras All Stars, obra en la que Belinda tuvo una colaboración especial. La intérprete de uno de los temas más sonados de la producción, Castillos, asistió al teatro para apoyarla personalmente, lo que evidenció la buena relación entre ambas artistas. Fue en ese contexto donde surgió un intercambio de regalos que rápidamente generó conversación entre los fans.

Durante la función, la actriz de Bienvenidos Al Edén, sorprendió a Amanda al entregarle un costoso obsequio: "Te tengo un regalo. Me dijeron que te gusta mucho el perfume, y te compré un perfume muy…", dijo Belinda mientras la recibía en su camerino. Amanda correspondió el gesto con una camiseta que llevaba impreso su rostro, un obsequio que entregó con sinceridad y cercanía. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a surgir comentarios que señalaban la evidente diferencia entre el valor de ambos presentes, lo cual generó debate sobre la intención detrás del intercambio.

Asi cantaron Amanda Miguel y Beli el éxito "El Me Mintió " en la última prestación de Mentiras All Stars pic.twitter.com/699rOT2Jh8 — Ra0lin (@Ra0lin) November 10, 2025

Ante las críticas, la famosa viuda de Diego Verdaguer decidió aclarar lo sucedido y explicar el contexto. La intérprete de Él me mintió reveló que su obsequio no se debió a falta de interés, sino a su apretada agenda laboral: "Yo no lo tuve porque venía de hacer tres shows, y encima tuve que llegar al teatro sin haber descansado, ni haber pasado por un mall a comprar absolutamente nada", comentó frente a la prensa.

Amanda destacó que, para ella, el valor no está en su precio, sino en el cariño y el respeto con el que se ofrece: "El detalle yo lo agradezco mucho, siempre, pero para mí lo más importante es la calidad del ser", afirmó, invitando a dejar atrás las comparaciones superficiales. Más allá del gesto, lo que realmente las ha unido es la admiración mutua y el respaldo genuino que se han brindado, sobre todo luego de que Belinda protagonizara Mentiras, la serie, donde dio voz a algunos de los grandes éxitos de Amanda. La química ha sido tanta, que incluso sus fans esperan un dueto entre las famosas.

¡Amanda Miguel AGRADECIDA por COSTOSO regalo de Belinda en 'Mentiras'! ¡Así reaccionó! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/h0bKpRtraa — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui