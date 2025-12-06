'Gomita' comparte su dolor por la muerte de un familiar: "La pérdida terrenal es terrible"

Ciudad de México.- La presentadora de televisión Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, está atravesando un profundo duelo, pues una persona muy cercana perdió la vida. El dolor la llevó a compartir parte de su pena con sus seguidores en redes sociales, donde actualmente recibe numerosos mensajes de aliento de quienes le desean pronta resignación y le dan el pésame.

¿Quién falleció?

Se trata de su abuela materna, Rosalina Palmerín, quien se hizo bastante conocida durante las galas del popular reality La Casa de los Famosos México, en la edición 2024, donde participó la también comediante. Aunque el desempeño de Aracely no convenció a gran parte del público, quien sí conquistó a los televidentes fue Rosalina, quien se mostró muy simpática con los conductores.

Mensaje de despedida

"Mi corazón está rotito, porque sin duda alguna te voy a extrañar, abuelita, pero sé que estás en el paraíso con mi padre. La pérdida terrenal es terrible, pero sé que estás descansando en el mejor lugar. Te amo, mi cabezita de algodón. Chaparra de mi amor, ya están tocando los norteños en el cielo", escribió la presentadora, quien hace poco causó revuelo en redes sociales tras ser bautizada en la religión cristiana.

Fotografía que compartió

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se sabe con certeza qué sucedió con la señora, pues, aunque Elizabeth Campos, madre de Gomita, compartió una foto en Instagram, no ahondó en los detalles sobre la muerte de la mujer: "Vuela alto, mamá, sé que estás con Dios, mi chaparrita". Diversos miembros y colegas del espectáculo decidieron enviarle palabras de consuelo a Aracely Ordaz.

Maribel Guardia, quien perdió a su hijo Julián Figueroa a los 27 años el 9 de abril de 2023, según fuentes oficiales por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, escribió a la joven: "Su luz seguirá acompañándote desde un lugar lleno de paz". Asimismo, Álex Kaffie, polémico periodista de espectáculos fue el primer comentario de una celebridad en la publicación: "Te acompaño en la congoja".

Fuente: Tribuna del Yaqui