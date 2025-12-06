Taylor Swift quiere la boda perfecta; afirman gastó miles de dólares por el lugar de sus sueños

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, vuelve al centro del escándalo, pues afirman que en busca de la boda perfecta al lado del polémico atleta del futbol americano, Travis Kelce, pues según varios medios de comunicación de Estados Unidos, acaba de gastar miles de dólares solo para que quede libre el lugar de sus sueños, en la fecha que considera la ideal.

El pasado mes de agosto, a través de su cuenta de Instagram, la reconocida cantante estadounidense, confirmó que se había comprometido con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, causando un gran revuelo en redes sociales. Tras este anuncio, poco ha hablado al respecto, pero en redes sociales, club de fans y la prensa, han estado filtrando presuntos detalles, como el hecho de que Swift sobornaría a pareja para hacer que cambie su día.

Según los informes, la intérprete de The Faith Of Ofelia, se habría puesto en contacto con una pareja que rentó el lugar de sus sueños en la fecha de la boda para que ella pueda usarlo, pues considera que es el sitio ideal para dar el sí acepto al jugador de la NFL. El lugar en cuestión es Ocean House, un lujoso hotel ubicado en Watch Hill, Rhode Island, con categoría cinco estrellas rodeado de mar y jardines.

Save the date uD83DuDDD3?



Taylor Swift and Travis Kelce are getting married on June 13, 2026, in Watch Hill, Rhode Island uD83DuDC70 pic.twitter.com/4MVj6vQFhp — Yahoo Sports (@YahooSports) December 6, 2025

Al parecer, la fecha que la cantante deseaba marcar en rojo en el calendario era el sábado 13 de junio de 2026, un día que tendría significado especial para ella: no solo coincide con lo que muchos fans reconocen como su número de la suerte, sino que además encaja con los planes que la pareja ha venido considerando para dar el “Sí, quiero”.

Ante la posibilidad de perder esa fecha (ya reservada por otra pareja), la intérprete de "Red" no dudó en hacer hasta lo imposible para conseguirla; según versiones de prensa, ofreció cubrir los gastos completos de esa boda (ceremonia, luna de miel y demás) para convencer a la pareja de ceder la fecha.

uD83DuDCAC| Travis Kelce talks about his Italian trip with Taylor Swift last May:



“Me and Tay danced around Lake Como for a little while, I loved it out there” pic.twitter.com/gFAcwCBhX5 — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui