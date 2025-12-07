Éxito de 'Spider-Verse' de Marvel deja fuera de ganancias a la co-creadora de Miles Morales

Los Ángeles, Estados Unidos.- La dibujante italiana Sara Pichelli continúa manifestándose en contra de la injusticia de la que dice ser objeto, pues para los fanáticos de todo lo referente a Spider-Man no es un secreto que la joven ayudó a crear al polémico pero muy exitoso Miles Morales de los cómics de Ultimate Spider-Man, en Ultimate Fallout #4, pero a cambio no ha recibido en todo este tiempo ni un solo peso.

De hecho, en una entrevista para un medio brasileño profundizó un poco más en el tema, pues contó que no percibe ningún tipo de regalía por el proyecto, pese a que, como se sabe, es uno de los personajes por el cual actualmente Marvel obtiene más ingresos. Evidentemente, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la compañía estadounidense no se ha pronunciado sobre el asunto.

Antes que nada, Pichelli es la co-creadora de Morales y trabajó de la mano con el guionista Brian Michael Bendis. La razón exacta por la cual no se le reconoció como alguien que influyó de manera significativa en esta labor se desconoce por completo, pero realmente no es algo extraño, pues no es la primera vez que Marvel Cómics enfrenta denuncias públicas por no otorgar la debida importancia a su personal.

Sara Pichelli

"No gano nada. Y eso es lo más triste de mi vida. Sería multimillonaria", comentó Sara, quien desea al menos ser recompensada de alguna forma por esta enorme falta. Por su parte, los fans de la productora que desconocían la situación manifestaron en redes sociales su indignación; les parece increíble que una empresa de tal magnitud perjudique de esta manera a las personas que solo buscan cumplir sus sueños.

Un poco sobre Sara Pichelli

Según información en línea, la dibujante comenzó a formar parte de Marvel Cómics en 2008, cuando fue descubierta mientras buscaban nuevo talento internacional. Actualmente, se le reconoce también por su trabajo en Namora, Runaways y X-Men: Pixie Strikes Back. Precisamente, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se estrenará el 18 de junio de 2027, donde Miles intentará salvar a su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui