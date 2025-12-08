Drama en la 'Pijamada Viral': Marcela Mistral arma escena de celos a Fer Alucín por Poncho de Nigris

Ciudad de México.- Una vez más se desató el drama en La Pijamada Viral, debido a que en el más reciente emisión en vivo de dicho proyecto de la familia De Nigris, la famosa cantante y presentadora, Marcela Mistral, tuvo una acalorada discusión con la joven influencer regiomontana, Fer Alucín, debido a que le armó escena de celos con su esposo, el actor y también cantante, Poncho de Nigris.

En la más reciente emisión de dicho proyecto de Aldo de Nigris, en un momento le exigió a Fer, que le dijera la verdad sobre el hecho de que confesó que sí tendría relaciones con Poncho: "Tú en una entrevista dijiste que querías 'detonar' a Poncho". A lo que Fer declaró que sí, pero solamente si estuviera soltero: "Obvio, pero en un plano ficticio. Jamás pasaría algo, ni Poncho te dejaría a ti por algo que nada que ver".

Ante la reacción de Marcela molesta por esta situación, la influencer dejó en claro que ella sí podría llegar a tener intimidad con el interprete de La Cobra, porque es su crush desde que era niña, pero que no lo haría mientras que él sea un hombre casado, porque ella no hace eso: "Quiero que me entiendas que yo desde los tres años veo a Poncho y se me hace una persona muy guapa… es como un crush… si me cogería a Poncho si no estuviera casado, si no nada que ver, en tu relación nunca me voy a meter"

De la misma manera, le pidió una disculpa por su forma de decir las cosas: "Si te hizo sentir incómoda te pido una disculpa, pero estoy segura que Poncho jamás te dejaría a ti por algo tan insignificante". A lo que Mistral declaró que no se sentía cómoda con esas declaraciones: "A mí eso me hizo sentir incómoda… porque ella es cercana a la familia". Esto respondió para cerrar el tema: "A lo mejor la manera en que lo dije, no… o sea, tengo una manera de hablar muy vulgar", externó Fer.

Finalmente, Konan Big, amigo cercano de la familia, bromeó sobre si algo podría pasar sería solamente "con alcohol de por medio", lo que desató risas, mientras que Poncho dejó en claro que él jamás sería capaz de ponerle el cuerno a la madre de sus hijos, asegurando que es una persona leal a su mujer: "Konan, yo soy un hombre fiel, ratón de un solo agujero. Jamás le voy a ser infiel, eso ténganlo bien claro".

Fuente: Tribuna del Yaqui