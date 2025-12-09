¿Ángela Aguilar sigue los pasos de Cazzu? La cantante confiesa que quiere probar la actuación

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicoestadounidense Ángela Aguilar nunca deja de sorprender y, por supuesto, en su más reciente entrevista para un programa de Los Ángeles, California, no fue la excepción, pues manifestó que le gustaría incursionar en el mundo de la actuación, algo que evidentemente no fue bien recibido por los internautas, quienes siguen molestos por sus supuestas malas acciones.

De hecho, algunos comentaron que su reciente interés seguramente proviene de que la ex de su esposo, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ya probó esta área del entretenimiento. Lo anterior porque la trapera actuó en la película Isa y la cabina del viento, dirigida por Juan Cabral, donde interpretó a una madre soltera, un personaje que dejó encantados a los fans.

Ángela Aguilar y la actuación

A pesar de que dejó en claro que lo suyo es el canto, comentó que, después de todo, no es tan diferente interpretar canciones y desempeñar papeles ficticios. Incluso reiteró, como en otras ocasiones, que le gusta contar historias visuales a través de su música, por lo que este punto es el que le genera cierta curiosidad. De tal manera que, para Ángela, sería más bien la posibilidad de experimentar otra expresión artística.

Usuarios consideran que le quiere copiar a Cazzu

"Me encantaría, no sé cómo le hacen los actores para meterse en papeles tan intensos; siento que interpretar una canción es un poco actuar, porque debes sentir lo que estás cantando. Por eso creo que es un mundo que me gustaría probar", puntualizó la joven de 22 años, quien desde muy temprana edad ha estado inmiscuida en los medios de comunicación por el trabajo de Pepe Aguilar.

En la conversación aprovechó para alabar el desempeño de los actores, a quienes considera geniales, y mencionó que le impresiona lo fácil que les resulta adentrarse en papeles complicados. Asimismo, admitió la intérprete de Qué agonía que, si algún día se anima, uno de sus mayores retos sería lograr ese nivel de entrega. No obstante, lo que captó la atención de las redes fue una expresión en específico: "Dramática sí soy", lo que hace creer que está más lista de lo que parece. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas?

Fuente: Tribuna del Yaqui