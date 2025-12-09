Óscar Madrazo exige disculpas públicas de Maxine Woodside por mentir en desalojo de Paulina Rubio

Ciudad de México.- El reconocido expresentador de Sale el Sol y periodista, Óscar Madrazo, recientemente ha brindado una entrevista en la exigió disculpas públicas por parte de la polémica periodista y locutora mexicana, Maxine Woodside, debido a que asegura que mintió sobre el desalojo de su gran amiga, la querida cantante, Paulina Rubio, de su casa en Miami, Estados Unidos.

El pasado martes 2 de diciembre, la famosa locutora de Todo Para La Mujer, aseguró que por parte del reconocido periodista antes mencionado, le llegó información de que Paulina ya fue desalojada de su mansión en Miami, Estados Unidos, y que las especulaciones de meses pasados se cumplirían, ya que no lograría saldar la deuda que tiene con el banco por su hipoteca: "Estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron, el banco hizo, tomó la casa".

Ante esto, la exjefa de Ana María Alvarado, declaró que tristemente sus problemas de dinero no es por darle a sus exparejas, como Gerardo Bazúa, una manutención, sino es por los abogados que llevan sus casos para dejar de hacerlo, afirmando que al final, sus honorarios salen en millones de pesos y el tratar de llevar el ritmo de su estilo de vida, mantener su casa, a ella, a sus hijos y exparejas, junto a los abogados, fue demasiado".

Ahora, el expresentador de Imagen TV, salió a declarar que Woodside era una periodista sin credibilidad, que él jamás dio informes negativos o positivos de Paulina, asegurando que por su tiempo como amigos, en el que incluso ella es su comadre, le guarda mucho respeto y aunque fuera cierto el tema de su desalojo no saldría de sus labios. De la misma manera, tachó a la 'Reina de la Radio' de no tener un profesionalismo, ni la ética laboral necesaria.

Ante esto, exigió que Maxine de manera pública le ofreciera una disculpa pública a su nombre por esta situación, destacando que aunque por fortuna hay la suficiente amistad con Rubio, para no meterlo en un problema y hablar de esta situación, sigue considerando de pésimo gusto lo que hizo.

Oscar Madrazo EXPLOTA por RUMORES sobre REVELAR el supuesto DESALOJO de Paulina Rubio de su casa en Miami. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/lAgCErfvo6 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui