Azalia Ojeda arremete contra Daniel Bisogno tras muerte; dice "fue una mier..." de persona

Ciudad de México.- La polémica exhabitante de Big Brother VIP y presentadora, Azalia 'La Negra' Ojeda, acaba de regresar al centro del escándalo, debido a que a días, tras la devastadora muerte del reconocido y querido presentador de espectáculos, Daniel Bisogno, no se ha tentado el corazón para arremeter en su contra y apoyar al periodista, Pedro Ferriz Hijar, con sus malos comentarios, concordando con que supuestamente el hoy difunto "fue una mier..." de persona.

Mientras todo el elenco de Ventaneando y su hermano, Alex Bisogno, estaban llorando el luto de Daniel y pasaban los mensajes de amor del público y amigos del presentador y actor, el experiodista de Estrella TV, empleó sus redes sociales para señalar que no lamentaba su muerte, porque él mismo se la había buscado con sus acciones, además de afirmar que seguramente estaba en el infierno, y dijo que ahí se verían para continuar peleándose.

Ante esto, el expresentador de Al Extremo salió en defensa de su hermano y le pidió a Pedro mayor empatía a su dolor, a lo cual el comunicador compartió un video en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, en el que declara que a Daniel nunca le importó el bien de nadie, ni el dolor que causaba, por lo que él no le debe nada: "No tengo que guardarle luto a una persona con tan bajos escrúpulos. Quieres aprender el valor de las palabras, ojalá reflexiones sobre lo que fue la vida de tu hermano, y como se dedicó a reventarle la madre a todos, con sus mentiras y calumnias con tal de cobrar un pu... sueldo".

Después de este video, Azalia, que es reconocido por su participación en Big Brother VIP, se involucró en la polémica y dejó en claro que ella tampoco toleraba al presentador de TV Azteca, y mediante la ya mencionada red social, le comentó a Pedro que estaba "de acuerdo contigo", en el video en el que externa que no le debía absolutamente nada de respeto a Daniel, y recalcó que fue una "mier..." de persona estando vivo.

Pero eso no fue todo, debido a que la excolega de Galilea Montijo, compartió un tuit en el que se externaba harta de que en Sale el Sol, Ventaneando y hasta en Hoy hablaran del presentador: "Ya chole con lo de Bisogno ¿no?. En ese mensaje, se le cuestionó como le caía Daniel y ella señaló: "Muy mal (me caía). Pero no aplaudo que esté muerto", además de asegurar que "no fue la mejor persona" y no porque esté muerte deban buscar el "santificarlo". Azalia y Daniel se conocieron en 2021, cuando ella fue a Ventaneando para aclarar el caso en el que se le acusaba de robo.

Fuente: Tribuna del Yaqui