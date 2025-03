¿No lo quiere en Hollywood? Taylor Swift no dejaría a Travis Kelce renunciar a los Chiefs

Comparta este artículo

Kansas, Estados Unidos.- La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, recientemente está dando de que hablar, debido a que se ha comenzado a decir que ella no dejaría a su pareja, el ala cerrada, Travis Kelce, que tomara la decisión de renunciar a los Kansas City Chiefs, y que se quede por lo menos un año más para buscar otro trofeo, tras fracaso en el Super Bowl LIX, ¿acaso no lo quiere en Hollywood?

Después de que los Chief perdieran su histórica oportunidad para convertirse en los primeros de obtener un tricampeonato, se dijo que Travis estaba considerando el retiro de la NFL de manera definitiva, ya sea para dedicarse al retiro o posiblemente buscar un cambio de carrera. Ante esto, el empresario y productor ganador del premio Emmy, Paul Scanlan, aseguró que el deportista podría triunfar en Hollywood, ya sea detrás de cámaras, en la producción, o como actor. Kelce y Paul trabajaron juntos en la película de comedia dramática My Dead Friend Zoe.

Ahora, fue un presunto amigo de la creadora de temas como Bad Blood y You Belong To Me, quien habló de la situación y aseguró que por "una fracción de segundo" tras perder ante los Philadelphia Eagles, consideró el retiro, pero al final lo reconsideró y decidió jugar una temporada más: "Salió de esa situación relativamente rápido, y los Chiefs supieron desde el principio que sus intenciones de regresar por al menos un año más iban a suceder".

De la misma manera, agregó que al parecer en el Draft de la NFL, Patrick Mahomes, Kelce y el resto del equipo darían un importante anuncio, y el novio de la intérprete de Lover estaría ansioso por seguir por lo menos una temporada más, que sería la del 2025 al 2026: "Hay una gran probabilidad de que este sea su último año en la NFL y no firme un nuevo contrato, lo único que no está confirmado es si mencionará que este será su último año o no. Pero está ansioso por jugar".

Finalmente, la fuente aseguró que fue una conversación con la ganadora de Grammy lo que lo convenció al final de jugar al menos un año más con los Chiefs, ya que al ser su año número 13 en la temporada, la intérprete de Don't Blame Me le recordó que era su número favorito y sería "poético" y posiblemente de buena señal: "Él ha mencionado que no es muy supersticioso, pero ha discutido con Taylor que este año sería su año número 13 en la NFL, su número favorito y han hablado de lo genial que sería para él jugar este año, y si fuera el último, lo poético que sería para ellos".

