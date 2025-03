Complots y dramas: Nominaciones en 'LCDLF All Stars' desata fuerte polémica en Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en La Casa de los Famosos All Stars, se está encendiendo una chispa que podría hacer estallar las tensiones, debido a que tras ser revelados complots y dramas entre varios de sus habitantes, comenzaron más sospechas de traiciones y por ello es que ya se desató fuerte polémica entre las denominadas 'Protegidas' de Lupillo Rivera. Se prevé que en Telemundo pasen nuevos enfrentamientos.

Todavía no se cumple el primer mes dentro del reality show y las enemistades ya se encuentran muy marcadas, y en definitiva Alejandra Tijerina ha sido un punto de enfoque para muchos al interior, al igual que Alfredo Adame, quien por ser el líder de la semana ganó inmunidad y no pudo ser nominado. Pero, también hubo muchos de los que recibieron votos que se salvaron por el complot que fue detectado.

La propia jefa, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió un mensaje en su red social, en la que externó que se dio cuenta que varios del cuarto 'Fuego' hicieron complots, por lo que se anularon varios de sus votos, sacando de placa a algunos, como a Carlos Cruz, que es conocido como Caramelo, y mandaron directamente a placa a otros, como fue el caso de Nacho Casano.

Al finalizar la noche de nominaciones, se reveló que aquellos que sí habían subido a placa, ya sea por decisión directa de producción por el complot o por los puntos de sus compañeros, fueron Niurka Marcos, Julia Gama, Alejandra, Nacho, Rey Grupero y Paulo Quevedo. El que Nacho y Paulo quedarán en placa no fue parte de la estrategia de la nueva unión de 'Fuagua', por lo que hubo mucha molestia en sus integrantes.

Otra situación que está generando mucha molestia entre los integrantes de la nueva alianza, que ya habían intentado unirse en un inicio contra 'Tierra', fue el hecho de que Manelyk González no quedara en placa de nominados, y más por el hecho de que Aleska Génesis cree que es por culpa de Erubey, quien confesó no haber seguido sus planes y no haberle dado ninguno de sus votos, por lo cual se cree que pronto se romperá la alianza.

TFuente: Tribuna del Yaqui